Muškatle će bujati kao lude do kasne jeseni: Samo dodajte jedan sastojak u vodu kad ih zalivate

Muškatle će bujati kao lude tek kada u vodu za zalivanje dodate ovaj jeftini sastojak iz kuhinje. Probajte - razlika se vidi za sedam dana!

Muškatle vam izgledaju nekako mlitavo, sa retkim cvetovima i požutelim listovima u sred sezone? Postoji jedan trik koji koriste iskusne baštovanke, a uz koji će muškatle bujati kao lude sve do prvih jesenjih mrazeva.

Tajna nije u skupom đubrivu iz cvećare, već u jednoj kašičici sastojka koji već imate u kuhinji.

Koji sastojak dodati u vodu da bi muškatle bujale kao lude

Odgovor je jednostavan: kvasac. Dovoljno je rastvoriti pola kockice svežeg kvasca u litar mlake vode i ostaviti da odstoji oko sat vremena.

Takvom mešavinom zalijete muškatle jednom u dve nedelje i one kreću da cvetaju bez prestanka.

Zašto baš kvasac tera muškatle da cvetaju

Kvasac sadrži vitamine B grupe, aminokiseline i prirodne hormone rasta. Kada dospe u zemlju, on aktivira korisne mikroorganizme oko korena.

Koren postaje jači, brže upija hranljive materije, a biljka odgovara gustim listovima i obilnim cvetovima. Upravo zato muškatle počnu da buktaju od cvetova već posle dva-tri zalivanja.

Greške zbog kojih vam muškatle ne rastu

I najbolji trik neće pomoći ako pravite osnovne propuste u nezi.

Evo gde se najčešće greši:

Zalivate uveče, pa voda stoji preko noći i izaziva trulež korena

Ne uklanjate ocvetale glavice, biljka troši snagu na pravljenje semena

Saksija je premala, koren se zapetlja i muškatla prestaje da cveta

Stoje na promaji ili u dubokoj senci, a njima treba sunce bar pet sati dnevno

Zalivate hladnom vodom direktno iz česme, što izaziva šok korenu

Kako da muškatle obilno cvetaju do oktobra

Pored kvasca, jednom mesečno možete dodati i kašiku jabukovog sirćeta na litar vode. Sirće blago zakišeljava zemlju, a muškatle to obožavaju.

Bitno je i da svakog jutra prođete kroz cveće i prstima otkinete sve uvele cvetove i suve listove. Tako biljka usmerava energiju na nove pupoljke i nastavlja da cveta kao luda.

Kada početi sa prihranom da bi cveće bujalo kao iz vode

Prvo zalivanje kvascem uradite čim temperatura noću pređe 12 stepeni, obično krajem aprila.

Nastavite na svakih 14 dana sve do polovine septembra. Posle toga prekinite, jer biljka mora da uspori i pripremi se za zimovanje.

Ako nastavite sa prihranom u oktobru, muškatla neće stići da očvrsne i lako će propasti tokom hladnih meseci.

Mali trikovi koji prave veliku razliku

Stavite na dno saksije tanak sloj jajnih ljuski izlomljenih na sitno. Kalcijum se polako oslobađa i hrani biljku mesecima.

Jednom u dve nedelje ubacite i taloži od jutarnje kafe pomešan sa zemljom na površini. Muškatle će rasti bez prestanka jer dobijaju azot, magnezijum i kalijum prirodnim putem.

Šta učiniti ako muškatle i pored svega ne cvetaju

Proverite koren. Izvadite biljku iz saksije i pogledajte da li je zemlja potpuno preplavljena korenjem. Ako jeste, presadite je u saksiju za dva broja veću i dodajte svežu zemlju za muškatle.

Posle presađivanja sačekajte nedelju dana pre prve prihrane kvascem. Onda gledajte kako će bujati kao lude kao da ste kupili novu biljku.

