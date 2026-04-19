Muškatle će ludo bujati do kasne jeseni: Samo dodajte jedan sastojak u vodu za zalivanje

Svi ga imamo u kući, a niko ne zna da od njega muškatle bujaju kao lude. Samo jedna kap u vodu i vaša terasa će biti najlepša u ulici.

Skoro svaka kuća kod nas ima muškatle, jer ovo cveće trpi bukvalno sve – i jako sunce, i vetar, pa i situacije kada zaboravite da ih zalijete. Međutim, ako želite da vam saksije ne ostanu ogoljene i slabašne, nego da vaše biljke krenu bujati kao lude celo leto, morate im dati nešto jače od obične česmovače.

Postoje trikovi koji vrede više od bilo čega što možete da kupite, a teraju biljku da izbacuje nove cvetove bez prestanka.

Zašto muškatle odjednom stanu sa rastom?

Ako primetite da saksije odjednom miruju, najverovatnije je u pitanju jedna od ovih stvari:

Previše vode : Koren ne trpi da stalno bude u bari, jer tako samo počne da truli.

: Koren ne trpi da stalno bude u bari, jer tako samo počne da truli. Žutilo na listovima : To je jasan znak da se biljka muči i da neće skoro izbaciti cvet.

: To je jasan znak da se biljka muči i da neće skoro izbaciti cvet. Zemlja bez minerala: Biljka se jednostavno potroši i treba joj nešto da je pokrene.

Da bi vam cveće izdržalo sve do prvih mrazeva, rešenje potražite u onome što već imate u kuhinji. Ovi trikovi provereno vraćaju snagu biljkama koje su stale sa rastom.

Jedna kap joda za cvetanje bez prestanka

Malo ko zna da običan povidon jod iz apoteke pravi čudo u saksiji. On čisti zemlju od bakterija i natera biljku da se grana preko svih očekivanja.

Trik je jednostavan: u litar vode kanite bukvalno jednu kap joda. Dobro promešajte i sipajte isključivo uz samu ivicu saksije. Pazite da ne pokvasite listove, jer jod može da ih spali.

Ovo radite jednom u dve nedelje i videćete kako se saksija puni novim pupoljcima.

Moćni rastvor od kvasca za koren i cvet

Baš kao što kvasac diže testo, tako podigne i muškatlu iz mrtvih. Pun je minerala koji hrane zemlju, pa koren može lakše da diše i brže raste.

Samo razmutite malo svežeg kvasca u litru mlake vode sa kašičicom šećera. Pustite da odstoji par sati da se to aktivira i onda zalijte cveće.

Muškatle će bujati kao lude, čak i ako su delovale kao da će se osušiti svakog časa.

Ne bacajte koru od banane – to je čisto zlato

Sledeći put kada pojedete bananu, ne bacajte koru u smeće. Ona je puna kalijuma koji direktno utiče na to koliko će boja cveta biti jaka i koliko će dugo trajati.

Možete ostaviti koru u vodi preko noći, pa tom tečnošću zaliti biljke, ili je jednostavno sitno iseckati i ukopati u zemlju. Dok se kora raspada, ona polako hrani koren, pa će vam muškatle rasti bez prestanka i bujati kao lude čak i na najjačem suncu.

Skidajte stare cvetove da bi odmah krenuli novi

Glavna stvar koju mnogi zaborave jeste da redovno skidaju ono što je već procvetalo. Čim primetite da cvet vene, otkinite ga odmah.

Biljka bezveze troši snagu pokušavajući da održi taj stari deo. Kada ga sklonite, ona odmah kreće sa pravljenjem novih pupoljaka.

Takođe, povremeno okrenite saksiju kako bi svaka strana dobila dovoljno svetla.

Još par caka za raskošne muškatle

Ako želite da vam komšije zavide na terasi, probajte i ovo:

Ljuske od jaja : Osušite ih, sameljite i pospite po zemlji. To je čist kalcijum koji pravi jake i stabilne grane.

: Osušite ih, sameljite i pospite po zemlji. To je čist kalcijum koji pravi jake i stabilne grane. Hladan čaj: Ako vam ostane malo crnog čaja bez šećera, sipajte ga u saksiju. Muškatle vole tu blagu kiselost i od toga listovi budu tamniji.

Uz ove cake i umereno zalivanje, terasa će vam biti u cveću sve dok ne krene ozbiljan mraz.

Muškatle ne traže mnogo, ali uz malo pažnje uzvraćaju takvom lepotom da će vam balkon postati omiljeno mesto u kući.

