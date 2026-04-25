Muškatle cvetaju kao lude, dodajte samo jednu kap ovoga na 15 dana i svi će gledati u vašu terasu

Samo jedna kap joda dovoljna je da vaše muškatle cvetaju kao lude i ukrase vašu terasu tako da vam svi zavide.

Muškatle se kod nas najčešće uzgajaju kao balkonsko cveće. Pravilna nega muškatli u aprilu je ključni korak, a samo jedna kap ovoga dovoljna je da muškatle cvetaju kao lude tokom celog leta.

Ako želite da vaš balkon bude čitavo proleće i leto pun raznobojnog cveća, muškatle su pravi izbor. U različitim krajevima imaju drugačije nazive, pelargonije, điran, belagonija, žeravac…

Pravilna nega muškatli u aprilu je ključni korak koji određuje da li će vaše saksije biti pune cveća tokom leta. Umesto skupih preparata iz poljoprivrednih apoteka, iskusne žene u ovom periodu koriste zaboravljeni trik sa jodom.

Ova jednostavna metoda osigurava da je svaki pupoljak zdrav i jak.

April je mesec kada se muškatle polako bude iz zimskog sna i počinju da troše više energije. Iskusni baštovani savetuju da prvo temeljno očistite svaku saksiju. Obavezno uklonite sve osušene delove i požutelo lišće kako bi biljka mogla da „diše“. Biljka ne bi trebalo da troši dragocenu energiju na održavanje obolelih grana, već je mora usmeriti ka korenu i novim izdancima.

Mnogi se pitaju kako postići taj bujni izgled balkona iz časopisa. Odgovor se krije u običnom farmaceutskom jodu. Jod deluje kao stimulator koji ubrzava metabolizam biljke i čini je otpornijom na bolesti. Samo jedna kap učiniće da muškatle cvetaju nikad bujnije i bolje.

Recept je brz i jednostavan

Potrebno je 1 kap povidon joda dodati u 1 litar vode, i s 50 ml rastvora politi po unutrašnjim zidovima saksije. Nemojte preterati, da ne spalite koren. Nakon takvog zalivanja, muškatle će neprestano bujno cvetati. Ponavljajte postupak jednom u dve nedelje.

Pored joda, muškatnim dresingima je potreban i balans minerala. Nedostatak fosfora dovodi do sitnih cvetova koji brzo opadaju. Stari narodni savet kaže da je voda u kojoj su se kuvala jaja pravo blago za cveće. Bogata je kalcijumom, koji jača stabljike i čini ih otpornim na prolećne vetrove.

Iako vole sunce, mlade izdanke u aprilu treba zaštititi od direktnog, jakog podnevnog zračenja kroz staklo. Idealno je da saksije dobijaju jutarnje sunce.

Toplije vreme donosi i prve biljne vaši. Ako primetite promene na listovima, rastvor kućnog sapuna i vode može biti odlična prva pomoć koja je bezbedna za biljku i efikasna protiv štetočina.

Uobičajena greška je presađivanje biljke u preveliku saksiju svake godine. Geranijumi zapravo bolje cvetaju kada im je korenje malo ograničeno. Umesto potpunog presađivanja, možete jednostavno zameniti gornji sloj zemlje (3–5 cm) u aprilu svežim, visokokvalitetnim humusom.

