Muškatle najlepše cvetaju ako ih zalivate ovako: Nisu kao ostalo cveće, a retko koja domaćica to zna

Želite terasu o kojoj svi pričaju? Muškatle najlepše cvetaju kada primenite ovaj trik sa zalivanjem koji stari baštovani ljubomorno čuvaju.

Muškatle najlepše cvetaju kada ih ne zalivate svaki dan, već ređe i pametnije. Najvažnije je da vodu sipate rano ujutru, a pravi detalj koji menja sve nalazi se baš u načinu zalivanja.

Mnogi ih neguju kao svako drugo cveće i tu nastaje problem.

Muškatle obilno cvetaju kada zemlja između dva zalivanja stigne blago da se prosuši. Ako je saksija stalno mokra, koren slabi, list buja, a cvetova bude manje.

Kako muškatle najlepše cvetaju?

Muškatle najlepše cvetaju kada ih zalivate ređe, ali temeljno, ujutru i samo u zemlju, bez kvašenja listova i bez vode koja stoji u tacni.

Zašto obilno cvetaju kada zemlja nije stalno mokra

Muškatla voli ritam, ne haos.

Kada je zemlja stalno natopljena, koren ostaje bez vazduha. Tada biljka troši snagu da preživi, umesto da stvara nove pupoljke. Zato raskošno cvetaju one koje dobiju vodu tek kada se gornji sloj zemlje prosuši.

Najbolje je da proverite saksiju prstom. Ako je zemlja suva dva do tri centimetra u dubinu, vreme je za zalivanje.

Leti to često znači na dva dana, a tokom velikih vrućina i svaki dan, ali samo ako se zemlja zaista osušila.

Muškatle cvetaju punom snagom kada imaju meru, ne kada plivaju u vodi.

Kada dugo cvetaju i daju nove pupoljke

Jedna greška posebno koči cvetanje.

Ljudi polivaju listove i cvetove, pa se vlaga zadržava gde ne treba. Tako lakše dolazi do fleka, truljenja i opadanja latica.

Ako želite da dugo cvetaju, vodu usmerite uz ivicu saksije, pravo ka korenu.

Koristite odstajalu vodu sobne temperature

Zalivajte ujutru, ne uveče

Ne ostavljajte voda u tacni duže od desetak minuta

duže od desetak minuta Redovno skidajte precvetale cvetove i suve listove

Dodajte blaga prihrana jednom nedeljno tokom sezone

Još jedan važan detalj je mesto.

Muškatle vole sunce i strujanje vazduha. U hladu preživljavaju, ali ne daju ono zbog čega ih svi drže na terasi.

Na svetlom mestu, uz pravilno zalivanje, bujno cvetaju i deluju uredno do kasne jeseni.

Greške zbog kojih muškatle ne cvetaju

Najčešće greške su jednostavne i zato ih mnogi ponavljaju.

Prevelika saksija tera biljku da razvija koren umesto cveta. Previše azotnog đubriva gura list, ali ne i pupoljke. A večernje zalivanje, posebno kada je svežije, često ostavlja vlagu tamo gde ne treba.

Muškatle najlepše cvetaju kada imaju sunce, prozračnu zemlju i jasan ritam zalivanja.

Ne zalivajte po navici, već po stanju zemlje

Ne kvasite cvetove i listove bez potrebe

Ne hranite ih prejakim đubrivom

Ne držite ih u stalno mokroj zemlji

To je razlika između muškatle koja jedva preživljava i one koja celo leto izgleda puno i zdravo.

