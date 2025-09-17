Muškatle nikad lepše, a cvetaće sve do kraja jeseni: Veoma je prosto, samo dodajte ovaj jedan sastojak u vodu za zalivanje

Kada im ovo dodate, sve komšije će vam prosto zavideti koliko će vam samo muškatle biti lepe

Nijedno cveće ne krasi balkone i bašte naših prostora kao muškatle. Njihove bogate krošnje i intenzivne boje odolevaju vrelini leta, ali da bi vas uveseljavale sve do jeseni – potreban je pravi recept. I ne, nije u pitanju samo redovno zalivanje.

Prava formula za bujno cvetanje

Da bi muškatle razvile bujne cvetove, potrebna im je dodatna snaga iznutra. Ključni sastojak koji često izostavljamo? – Jod. Ova moćna supstanca podstiče cvetanje, jača otpornost na bolesti i produžava život biljke.

Savet: U litar vode dodajte samo jednu kap joda (farmaceutskog), a zatim tom tečnošću (50 ml po saksiji) zalijte biljku uz unutrašnje ivice. Nemojte preterivati – suviše joda može oštetiti koren.

Fosfor – saveznik u borbi za cvet

Pored joda, fosfor je ključan za intenzivno cvetanje. Dva puta mesečno, od proleća do jeseni, zalivajte muškatle prihranom na bazi fosfora. Rezultat? Eksplozija cvetova koju komšije neće moći da ne primete.

Mleko za zdrav koren i jarke boje

Možda zvuči neobično, ali mleko je tajno oružje mnogih baštovana. Sadrži kalijum, kalcijum, fosfor i magnezijum – sve što je muškatlama potrebno za zdrav rast. Jednom nedeljno, razblažite mleko sa vodom i zalijte biljku. Uskoro ćete primetiti razliku.

Sunce, ali s merom

Muškatle obožavaju sunce, ali ne podnose hladne noći. Najbolje uspevaju na južnoj strani, dok je u proleće i jesen pametno unositi ih unutra tokom noći kako ne bi „zadrhtale“. Crvenkasti rubovi na listovima su jasan znak da im je hladno.

Pravilna zemlja – nega iz korena

Važno je da zemlja u kojoj muškatle rastu ima dobru drenažu. Mešajte zemlju sa sitnim kamenčićima i na dno saksije stavite sloj granula za drenažu. Tako ćete sprečiti prekomerno zadržavanje vlage, koje njihov osetljiv koren ne podnosi.

BONUS savet: Muškatla kao prirodni lek?

Pored svoje lepote, muškatla, navodno, ima i terapeutsko dejstvo. Njena eterična ulja pomažu kod glavobolje i nesanice. Zato nije loše držati je i u zatvorenom prostoru – ne samo da će mirisati, već i doprineti vašem zdravlju.

(Ona.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com