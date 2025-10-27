Na 3 mesta u kuhinji ima više bakterija nego na WC šolji – nikom nema pojma, a mnogi ih i ne čiste često

Na 3 mesta u kuhinji ima više bakterija nego na WC šolji – nikom nema pojma, a mnogi ih ne čiste često.

Otkrivamo tri mesta u kuhinji gde se bakterije i prljavština najviše kriju, a jedno od njih često zanemarujemo prilikom čišćenja.

1. Sudopera

Iako je mesto gde operemo posuđe u kuhinji, sunđere i krpe, sudopera često postane leglo bakterija ako je ne očistimo redovno i temeljno. Ne samo da može biti neugodno zbog ostataka hrane, već može privući i bube. Čišćenje sudopere, sunđera i okolnog prostora svake večeri ključno je za održavanje higijene.

2. Frižider

Kapljice soka ili mrvica hrane koje se čine nevažnim mogu dovesti do neugodnih mirisa u frižideru ako se ne očiste na vreme. Redovno i temeljno čišćenje frižidera, uz mogućnost korišćenja trikova poput postavljanja role toalet-papira radi apsorpcije mirisa, održava svežinu unutar njega.

3. Površine između elemenata u kuhinji

Često zaboravljamo da očistimo prostor između šporeta, frižidera i radne površine. Male količine hrane i prljavštine mogu se nakupiti na ovim mestima tokom vremena, stvarajući potencijalno opasno okruženje. Redovno čišćenje ovih površina osigurava da je prostor u kom pripremamo hranu siguran i higijenski čist.

