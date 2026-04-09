Na čarapu je samo stavila ovo i kao rukom odmah potamanila sve krpelje

Ovaj jednostavan trik olakšava prolećno čišćenje bašte, namećući se kao efikasan način da se izbegnu dosadni krpelji.

Krpelji – ta dosadna napast, evo kako možete konačno da im doakate.

Žena je podelila svoj trik za borbu protiv krpelja, a ovaj jednostavan metod je postao pravi hit!

Umesto da se bore sa krpeljima na tradicionalne načine, jedna žena je otkrila genijalan trik na društvenim mrežama. Koristeći selotejp, ona je zaštitila svoje zglobove tako što je nalepila traku preko čarapa, ali tako da je lepljiva strana okrenuta spolja, prenosi 24sata.hr.

Fotografija sa dvadesetak krpelja zalepljenih na zelenu traku postala je pravi hit na internetu.

Dok su neki komentatori izražavali svoje gnušanje prema krpeljima, drugi su bili fascinirani ovim jednostavnim, ali efikasnim rešenjem. Ipak, važno je napomenuti da ako vas ujede krpelj, treba ga ukloniti što pre jer duže prisustvo krpelja može povećati rizik od infekcije.

