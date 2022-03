Na kuhinjskom pultu ili u frižideru- gde je najbolje držati banane?

Banane su omiljeno voće, a lako je shvatiti zašto – od smutija pa do ukusnog hleba i kolača, ovo voće različite poslastice čini neodoljivima. Često ih držimo na kuhinjskom pultu, tako da uvek budu pri ruci dostupne za grickanje. Ali, gde je najbolje čuvati ovo omiljeno voće – na kuhinjskom pultu ili u frižideru?

Jednostavno rečeno, banane bi trebalo staviti u frižider tek nakon što dozre onoliko koliko želite. Prema rečima stručnjaka, banane se mogu čuvati na kuhinjskom pultu dok ne sazre, a zatim se mogu čuvati u frižideru još najmanje dva dana ili dok im kora ne pocrni.

Želite li bananama da produžite rok trajanja, postoji jednostavan trik – oljuštite bananu kad je zrela i stavite je u kesicu za zamrzivač ili u hermetički zatvorenu posudu i trajaće do mesec dana.

Vreme stavljanja u frižider je ključno

Sigurno ste primetili da se banane u marketu i na pijaci ne drže u frižideru. Naime, ako banane stavite prerano u frižider, to bi vrlo lako moglo da dovede do nekoliko promena – banane bi mogle da poprime gorak ukus, promene boju i na kraju ne sazre do kraja.

Izbegavajte banane s napuknutom korom

Posebnu pažnju obratite na one banane koje imaju veliki broj tamnih mrlja ili napuklina na kori. Prema rečima stručnjaka, to bi moglo da znači da su već pokvarene ili da će se uskoro pokvariti. Osim toga, napuknuta kora na plodovima voća može omogućiti kontaminaciju različitim mikrobima. Takođe, bananu koja je pretežno crne boje, jako mekana ili ima neprijatan miris preporučljivo je baciti.

