Na ovoj temperaturi bojler troši najviše struje: Većina ljudi greši, a računi samo rastu

U vreme kada cene električne energije rastu, pravilno podešavanje potrošnje struje bojlera može napraviti veliku razliku u mesečnim računima.
Mali trik u podešavanju bojlera često prolazi nezapaženo, ali upravo on može značajno uticati na mesečne račune. Stručnjaci za energetsku efikasnost i kućne instalacije upozoravaju da većina ljudi ne proverava temperaturu bojlera pravilno, što znači da duplo više troše nego što bi trebalo.
Iskustva majstora i saveti iskusnih domaćica pokazuju da sitna promena u termostatu može smanjiti potrošnju struje bez ikakvih dodatnih ulaganja. Ali prava istina leži u detaljima koje većina ljudi zanemaruje – koliko često proveravaju termostat, da li koriste programabilne režime i da li su upoznati sa optimalnom temperaturom za domaćinstvo.
Kako proveriti i podesiti bojler za maksimalnu uštedu
Ovaj jednostavan vodič pomaže da uštedite novac bez ikakvih komplikacija:
- Optimalna temperatura je 55–60°C za većinu domaćinstava
- Proveravajte termostat najmanje jednom mesečno
- Ne podižite temperaturu preko 60°C – ovo povećava potrošnju struje i rizik od opekotina
- Ako ste duže odsutni, isključite bojler ili podesite noćni režim
Ove promene možda deluju male, ali zajedno mogu smanjiti račune i do 15–20%.
Zašto ovo funkcioniše
- Sprečava nepotrebno grejanje vode
- Smanjuje troškove električne energije bez dodatnog ulaganja
- Jednostavno je i dostupno svima
Stručnjaci napominju da ove promene ne zamenjuju tehničku proveru bojlera i da je uvek dobro proveriti stanje uređaja kod sertifikovanog servisa.
Zlata vredan savet
Proverite svoj bojler već danas i podesite temperaturu – male promene sada znače velike uštede sutra.
