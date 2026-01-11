Na ovoj temperaturi bojler troši najviše struje: Većina ljudi greši, a računi samo rastu

Naša analiza otkriva kako podešavanje potrošnje struje bojlera može smanjiti račune – jednostavan trik za svako domaćinstvo.

U vreme kada cene električne energije rastu, pravilno podešavanje potrošnje struje bojlera može napraviti veliku razliku u mesečnim računima.

Mali trik u podešavanju bojlera često prolazi nezapaženo, ali upravo on može značajno uticati na mesečne račune. Stručnjaci za energetsku efikasnost i kućne instalacije upozoravaju da većina ljudi ne proverava temperaturu bojlera pravilno, što znači da duplo više troše nego što bi trebalo.

Iskustva majstora i saveti iskusnih domaćica pokazuju da sitna promena u termostatu može smanjiti potrošnju struje bez ikakvih dodatnih ulaganja. Ali prava istina leži u detaljima koje većina ljudi zanemaruje – koliko često proveravaju termostat, da li koriste programabilne režime i da li su upoznati sa optimalnom temperaturom za domaćinstvo.

Kako proveriti i podesiti bojler za maksimalnu uštedu

Ovaj jednostavan vodič pomaže da uštedite novac bez ikakvih komplikacija:

Optimalna temperatura je 55–60°C za većinu domaćinstava

za većinu domaćinstava Proveravajte termostat najmanje jednom mesečno

Ne podižite temperaturu preko 60°C – ovo povećava potrošnju struje i rizik od opekotina

Ako ste duže odsutni, isključite bojler ili podesite noćni režim

Ove promene možda deluju male, ali zajedno mogu smanjiti račune i do 15–20%.

Zašto ovo funkcioniše

Sprečava nepotrebno grejanje vode

Smanjuje troškove električne energije bez dodatnog ulaganja

Jednostavno je i dostupno svima

Stručnjaci napominju da ove promene ne zamenjuju tehničku proveru bojlera i da je uvek dobro proveriti stanje uređaja kod sertifikovanog servisa.

Zlata vredan savet

Proverite svoj bojler već danas i podesite temperaturu – male promene sada znače velike uštede sutra.

Šta vi mislite?

Da li ste ranije obraćali pažnju na temperaturu bojlera ili je ovo prvi put da čujete za ovakav trik? Pišite u komentarima i podelite svoje iskustvo.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com