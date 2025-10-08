Na ovoj temperaturi podesite termostat i sprečite pojavu buđi: Proverite savete stručnjaka za zimu bez vlage

Autori objašnjavaju da održavanje odgovarajuće temperature i vlažnosti u stanu značajno smanjuje rizik od nastanka plijesni, te daju praktične preporuke za postavljanje termostata i navike provetravanja.

Optimalna temperatura za sprečavanje plesni

Stručnjaci preporučuju da unutrašnja temperatura u većini prostorija ne pada ispod oko 18°C tokom hladnijih meseci; održavanje temperature između 18°C i 21°C smanjuje kondenzaciju na zidovima i prozorima, što je čest okidač za razvoj plesni.

Kontrola vlažnosti je jednako važna

Pored temperature, ključna je relativna vlažnost vazduha; idealan cilj je držati vlažnost ispod 60%, a optimalno između 40% i 55% kako bi se onemogućili uslovi pogodni za rast gljivica.

Praktični saveti za termostat i provetravanje

Postavite termostat na stabilnu, umereno toplu vrednost i izbegavajte velike temperaturne oscilacije koje stvaraju kondenzaciju. Redovno provetravajte kratkim, intenzivnim prozračivanjem (preporuka: nekoliko puta dnevno po 5–10 minuta), naročito nakon kuvanja i tuširanja, i koristite ventilaciju u kupatilu i kuhinji kad je dostupna.

Dodatne mere protiv plesni

Sušenje veša van zatvorenih prostorija ili u dobro provetrenim i toplim zonama umanjuje unos vlage; izolacija hladnih zidova i zamena stakala s boljom termoizolacijom smanjuju hladne površine na kojima se kondenzuje vlaga; ako imate problema s povišenom vlagom, razmotrite odvlaživač vazduha ili profesionalnu procenu ventilacije i toplotne izolacije.

Stručnjaci naglašavaju da kombinacija stabilne, umerene temperature, kontrolisane vlažnosti i dobre navike provetravanja značajno umanjuje rizik od pojave plesni i čuva zdravlje i strukturu doma.

