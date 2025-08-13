Nabavite ove predmete i unesite što pre u svoj dom, veruje se da privlače sreću, novac, ljubav i uspeh svim ukućanima

Dom nije samo mesto odmora, već i područje snage. U ugodnom prostoru uvek vlada energija blagostanja i prosperiteta, a određene stvari mogu je pokvariti. One privlače ne samo negativne emocije, već privlače i nesreću. Važno je voditi računa o predmetima koje unosite u svoj životni i radni prostor. Dok se veruje da neki predmeti privlače bogatstvo i sreću, drugi mogu imati suprotan efekat i doneti negativnu energiju i finansijske probleme.

Sledeći načela feng shuija i okružujući se predmetima za koje se veruje da povećavaju pozitivnu energiju i obilje, možete stvoriti okruženje koje podržava finansijske ciljeve i težnje. Osim toga, važno je zapamtiti da način razmišljanja i delovanja takođe igraju značajnu ulogu u privlačenju bogatstva i prosperiteta.

Kultivisanjem pozitivnog načina razmišljanja usmerenog na obilje i preduzimanjem praktičnih koraka prema finansijskim ciljevima, možete raditi na stvaranju života finansijske sigurnosti i obilja.

Predmeti koji privlače novac, sreću, ljubav i uspeh

Hvatač snova

Hvatači snova od paunovog perja koriste se u azijskim kulturama za privlačenje sreće. Ovi feng shui predmeti obično vise iznad kreveta jer se veruje da daju samo sretne snove, dok hvataju one štetne. Pomažu u uklanjanju negativne energije iz vašeg prostora.

Zelene biljke i cveće

Zelena je boja obilja pa će dodavanje određenih biljaka pomoći da se poveća protok bogatstva i privuče novac u prostor. Možete odabrati srećni bambus kao najbolju podršku koja će doneti sreću. Ova srećna biljka uspeva u svim uslovima osvetljenja i može uneti divnu energiju u vaš dom. Još jedan vrlo popularan feng shui simbol je cvet hrizanteme. Može doneti puno sreće i radosti u kuću. Ovaj cvet predstavlja sunce, stoga može uneti pozitivnu energiju u dom koja će povećati sreću i dati vam malo životvorne energije, baš poput jarkog sunca. Tako možete poboljšati i povećati prosperitet.

Kineski novčići

Smatraju se amajlijom za sreću, ali osim za zaštitu i radost, medene kineske kovanice možete koristiti i za privlačenje novca. Možete ih izložiti u domu tako da ih okačite na zid, uokvirite ili jednostavno postavite na bilo koju površinu. Možete ih čak i staviti negde gde ih samo vi možete videti. Samo proverite je li yang strana, to jest strana s četiri znaka, okrenuta prema gore. Još jedan popularan način čuvanja ovih kovanica je da ih nosite u novčaniku ili džepu, obično tri kovanice povezane crvenom vrpcom.

Buda

Pokušajte pronađete Budu kako podiže ruke iznad glave. Zlatni Buda jedinstven je i snažan oblik blagostanja koji vekovima koriste širom sveta. Temelji se na verovanju da zlato predstavlja bogatstvo i dobru sreću. Kada zlatnog Budu postavite u dom ili ured, on unosi pozitivne energije u vaš život, pomažući u stvaranju obilja i prosperiteta u svim područjima života.

Feng shui kornjača

Ovo je još jedan izvrstan dodatak svakom domu jer predstavlja dug život, zaštitu, sigurnost i miran život. Od ključne je važnosti postaviti kornjače na strateška mesta u kući.

Feng shui žaba

Takođe biste mogli da razmislite o postavljanju zlatne skulpture kineske novčane žabe – ovo je tronožna statua žabe ili žabe s novčićem u ustima. Žabe se smatraju se znakom sreće i blagostanja. Često se koriste za donošenje bogatstva i obilja u dom. Mnogo je mitova i legendi vezanih uz ova mala bića, ali jedno je sigurno – one predstavljaju sreću. Postavite je tako da bude okrenuta ka vratima prostorije, najbolje u dnevnu sobu. Stavite figuru žabe na crveni papir ili oko nje vežite crvenu traku.

Figura zlatne ribice u skoku

Imati zlatnu ribicu koja skače u domu odličan je način da u život privučete radost i sreću. Ove su ribe poznate po svojoj sposobnosti da iskoče visoko iz vode, a ova simbolika može pomoći da postignete svoje ciljeve. Kad vidite zlatnu ribicu kako skače, to je znak da će se dogoditi dobre stvari.

Figura zmaja

Prema feng shuiju zmaj simbolizuje uspeh, lepotu, moć i obilje. Zmaj mora biti okrenut prema sobi umesto prema vratima ili prozoru. Ako ga držite okrenutima prema vratima, dom će gubiti blagostanje i obilje.

Figura sove

U mnogim kulturama sove se smatraju moćnim totemom znanja i mudrosti. U nekim se kulturama na njih gleda kao na izvor zaštitne energije. Kada se pravilno postavi, sova može doneti sreću i obilje. Takođe se koristi za odvraćanje nesreće ili preokretanje negativnosti. Preporučuje se da sovu postavite uz stablo novca ili s figuricom u obliku žabe s novčićima, ili na mesto gde čuvate ušteđevinu.

Akvarijum

Dobar oblik za akvarijum je krug, šestougao i pravougaonik. Ne postavljajte ga nasuprot prozora i ulaza u stan jer će vaše finansije isticati kroz sve pukotine. Ali možete ga postaviti s leve strane do vrata. Najbolje ga je staviti u dnevnu sobu, gde primate goste. Kinezi tradicionalno stavljaju osam zlatnih ribica, jer broj 8 predstavlja prosperitet u feng shuiju, te jednu crnu zlatnu ribicu kako bi privukli novac.

Osam konja

Slika ili figura osam konja donosi energiju uspeha, slave, slobode i brzine. Južni deo stana je jedno od najboljih mesta za postavljanje simbola konja. Ne stavljajte slike ili figure konja u spavaću sobu i izbegavajte konje koji su tužni ili ljuti. Obratite pažnju na položaj ulaznih vrata kada postavljate ovaj poster ili figuru. Proverite je li smer u kojem konji trče u kuću, ne postavljajte ih u galopu tako da gledaju prema vratima, jer želite da njihova energija bude usmerena unutar kuće. Ovu figuru možete nabaviti u zlatnoj, crvenoj, zelenoj, kristalnoj i narandžastoj boji.

Simboli luksuza

Fotografije, likovna umetnost ili skulpture koji predstavljaju težnju da se ‘ima sve’ su poželjni. Model igračke skupog automobila, slika vile ili fotografija čoveka koji stoji na najvišoj planini na svetu vrste su slika koje bi trebalo da razmotrite.

Vaza bogatstva

Vaza bogatstva moćan je feng shui lek za koji se veruje da privlači bogatstvo i prosperitet. To je posuda koja je ispunjena simboličnim predmetima koji predstavljaju bogatstvo, poput zlatnika, kristala i poludragog kamenja. Vaza se zatim postavlja na istaknuto mesto u domu, kao što je dnevna soba ili kutak bogatstva (jugoistočni deo prostora).

Feng shui stablo novca

Drvo novca popularan je feng shui lek za koji se veruje da privlači novac i obilje. Drvce se obično izrađuje od kristala ili poludragog kamenja i postavlja se u kutak bogatstva doma ili kancelarije. Broj listova na drvetu takođe je važan, a više lišća predstavlja više bogatstva i obilja.

Srećna mačka

Srećna mačka, takođe poznata kao Maneki-Neko, popularan je predmet za koji se veruje da donosi sreću i bogatstvo. Mačka se često prikazuje s podignutom šapom, kao da mami sreću. Srećna mačka obično se postavlja u kutak bogatstva ili blizu ulaza u dom.

Kristalni lotos

Još jedan feng shui predmet koji privlači sreću i novac je kristalni lotos. Takođe se kaže da donosi sreću onima koji traže romansu u svom životu. Feng shui stručnjaci predlažu postavljanje kristalnog lotosa u jugozapadni ugao, blizu prozora kako bi se stvorila pozitivna energija.

Kristalna kugla

Ovaj poseban feng shui predmet može uveliko da podstakne poslovnu sreću. Takođe može doneti neke poboljšane odnose i poboljšati karijeru. Ako ste student, može pomoći da budete bolji u učenju i ispitima. Ovu kuglu treba postaviti u smeru severoistoka radnog stola.

