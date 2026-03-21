Najbolja domaća prihrana za biljke: Samo 2 sastojka i bujaće kao lude

Bujno cvetanje i lepo i negovano lišće možete da uvek imate. Samo pogledajte kako se pravi najbolja domaća prihrana za biljke. Prateći ova uputstva napravite domaću prihranu od kvasca za bujno cvetanje i lepo i negovano lišće

Bilo koje saksijsko cveće povremeno treba prihranjivati, naročito u vegetativnom periodu i periodu cvetanja. Povećani rast i cvetanje i najbeznadežnije biljke izazvaće vam običan kvasac.

Najbolja domaća prihrana biljaka sa kvascem pozitivno utiče na njihovu lepotu i zdav i bujan izgled. U kvascu se nalaze bakterije, koje nemaju samo moć da daju fine i ukusne poslastice, već i povoljno utiču na rast i razvoj biljke.

Za bujnije listove

Kvasac u sebi sadrži niz fitohormona i auksina (biljni hormoni za rast i razvoj) i vitamine iz B grupe. Kvasac ima moć bubrenja tj. dijeljenja ćelija i tako tijesta narastu.

Ista situacija je i kod biljaka. Kvasac podstiče razvijanje ćelija i rast biljke.

Hormoni koji se nalaze u kvascu deluju na niz mikroorganizama u zemljištu i podstiču njihov rad, a vitamin B utiče na to da listovi budu bujniji, postaju zeleniji, krajevi se ne suše.

Cela biljka je vitalnija i jača. Da bi se to postiglo, prihranjuje se dva do tri puta mesečno.

Koliko često i kada treba prihranjivati biljku

Preporučuje se u letnjim mesecima svake nedjelje, a preko zime dva puta mesečno. Važno je da vremenski razmak između dve prihrane bude isti, pošto se onda tako biljke naviknu i mogu sebi da odrede kada i koliko mogu da potroše hranjiva do druge prihrane.

Način pripreme

Za pravljenje ove prihrane je potrebno jedno malo pakovanje kvasca od 50 g, 5 kafenih kašika šećera i 5 l mlake vode. (Na 10 g kvasca ide 1 kafena kašika šećera i 1 l vode). Sve to pomešati i ostaviti da odmori dva do tri sata.

Posle opet promešati i rastvor je spreman za zalivanje.

Preporučuje se da se napravi onoliko litara koliko je potrebno za zalivanje.

Ostavljanje prihrane za kasnije podstiče razvijanje štetnih organizama. Sa ovim rastvorom se takođe može zalivati baštensko cveće i biljke.

