Najbolja domaća prihrana za sobno cveće u zimskom periodu, lek za svaku biljku imate u kuhinji

Najbolja domaća prihrana za sobno cveće tokom zime nalazi se u svakoj kuhinji, a sastoji se od svežeg kvasca, malo šećera i tople vode.
Bilo koje cveće u saksiji povremeno treba prihranjivati, naročito u vegetativnom periodu i periodu cvetanja – ali ne smete ga zaboraviti niti tokom zime!
Kako bi podstaknuli rast i najbeznadežnije biljke, pomoći će vam – obični kvasac.
Fitohormoni, vitamini grupe B i auksini (biljni hormoni), koje se nalaze u kvascu, aktivno stimulišu deobu ćelija i rast biljaka. Prihranu takve vrste koriste profesionalni uzgajivači biljaka.
Zahvaljujući ovakvoj prihrani, naglo se povećava aktivnost mikoorganizama u tlu. Domaća prihrana povećava se sadržaj ugljen dioksida, mikro- i makroelemenata, što ima posebno blagotvoran uticaj na korenov sistem i spoljni izgled same biljke.
Dakle, ako želite da vaše biljke budu zdrave, možete pripremiti rastvor za njihovu prihranu.
Biće potrebno:
- 10 gr svežeg kvasca
- 1 kašičica šećera
- 1 litra tople vode
Priprema:
Rastopite kvasac u vodi, dodajte šećer i promešajte.
Ostavite da odstoji, minimum 2 sata.
Ovakvim rastvorom zalivajte cveće dvaput mesečno u jesenje – zimskom razdoblju (jednom u deset dana u prolećno – letnjem periodu).
Primetićete kako lišće postaje zelenije, a cvetanje bujnije i bogatije!
