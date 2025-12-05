Najbolja domaća prihrana za sobno cveće u zimskom periodu, lek za svaku biljku imate u kuhinji

Želite li da vaše sobno bilje bude zdravo pripremite đubrivo za prihranu. Ovo je odlična domaća prihrana za biljke. Ova mešavina čini čuda.

Najbolja domaća prihrana za sobno cveće tokom zime nalazi se u svakoj kuhinji, a sastoji se od svežeg kvasca, malo šećera i tople vode.

Bilo koje cveće u saksiji povremeno treba prihranjivati, naročito u vegetativnom periodu i periodu cvetanja – ali ne smete ga zaboraviti niti tokom zime!

Kako bi podstaknuli rast i najbeznadežnije biljke, pomoći će vam – obični kvasac.

Fitohormoni, vitamini grupe B i auksini (biljni hormoni), koje se nalaze u kvascu, aktivno stimulišu deobu ćelija i rast biljaka. Prihranu takve vrste koriste profesionalni uzgajivači biljaka.

Zahvaljujući ovakvoj prihrani, naglo se povećava aktivnost mikoorganizama u tlu. Domaća prihrana povećava se sadržaj ugljen dioksida, mikro- i makroelemenata, što ima posebno blagotvoran uticaj na korenov sistem i spoljni izgled same biljke.

Dakle, ako želite da vaše biljke budu zdrave, možete pripremiti rastvor za njihovu prihranu.

Biće potrebno:

10 gr svežeg kvasca

1 kašičica šećera

1 litra tople vode

Priprema:

Rastopite kvasac u vodi, dodajte šećer i promešajte.

Ostavite da odstoji, minimum 2 sata.

Ovakvim rastvorom zalivajte cveće dvaput mesečno u jesenje – zimskom razdoblju (jednom u deset dana u prolećno – letnjem periodu).

Primetićete kako lišće postaje zelenije, a cvetanje bujnije i bogatije!

