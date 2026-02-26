Najbolja pomoć za baštu je soda bikarbona, zovu je belo blago!

Soda bikarbona efikasnija je od pesticida. Baštovani je izuzetno cene i koriste jer je najbolja pomoć za baštu.

Ovo belo blago ne sme da stoji neiskorišćeno. Od davnina se soda bikarbona koristi za pomoć kod kućnih poslova, baštovani je veoma cene jer je najbolja pomoć za baštu,

Verovatno u kući imate nekoliko kesica ili posudu sode bikarbone koja zauzima prostor i na koju ste zaboravili.

Soda bikarbona se vekovima koristi kao pomoć pri čišćenju kuće, dezinfekciji, kao prva najbolja pomoć za lepotu i zdravlje, ali da li ste znali da može da se koristi i kao pomoć u bašti i to takođe kao najbolja pomoć.

1. Soda bikarbona umesto pesticida

Da biste suzbili štetočine, soda bikarbona je 100 puta efikasnija i bolja od pesticida. Možete da napravite organski sprej za pesticide koji može da ubije insekte koji oštećuju biljke, kao što je grinje pauka, a da pri tome ne naštete korisnim insektima, nama i našoj planeti.

Pomešajte kašičicu sode bikarbone, jednu trećinu šoljice maslinovog ulja i jednu šoljicu vode. Dobro izmešajte ovu kombinaciju tako da se soda bikarbona dobro rastvori, pa stavite sve u raspršivač i isprskajte biljke.

Ako se borite sa gljivičnim bolestima biljke, prskajte ih ovim rastvorom svaka dva dana dok se biljka ne izleči. Koristite ovaj sprej i na ružama, na vinovoj lozi i grožđu kada se pojavi plod.

Kako biste odbili insekte, napravite sprej od kašike maslinovog ulja, kašike sode bikarbone i nekoliko kapi tečnog sapuna i sve to razblažite u 5 litara vode.

Ovu tečnost prskajte jednom u tri dana da biste sprečili insekte da unište vaš povrtnjak.

Ako imate problem sa mravima možete ih uništiti na njihovom izvoru i to kombinacijom sode bikarbone, šećera i sirćeta. Jednostavno dodajte pet kašičica šećera u prahu u posudu i pomešajte ga sa sodom bikarbonom. Nemojte koristiti kristal šećer već isključivo onaj u prahu jer su mravi dovoljno pametni da razdvoje zrna sode bikarbone od šećera.

Kada budu jeli sodu bikarbonu pomešanu sa šećerom, to će ih uništiti. Da biste bili sigurni da ste ubili sve mrave, uzmite jabukovo sirće u raspršivač pa isprskajte put mrava. To će ih sigurno ubiti jer sirće sadrži fungicid koji je smrtonosan za mrave, piše Stil.

2. Testiranje PH vrednosti zemljišta

Pojedine biljke se gaje isključivo u kiselom zemljištu, dok druge vole alkalno. Stoga morate da znate PH vrednost zemljišta i da prema njemu gajite biljke.

Testirajte svoje zemljište uz pomoć sirćeta i sode bikarbone:

U nekoliko čašica nakupite zemlju iz sa različitih delova bašte ili dvorišta. U jednu čašicu sa zemljom sipajte sirće. Ako zemlja počinje da se penuša, to znači da vam je zemljište alkalno. Što znači da joj je PH iznad 7.

Ako nema reakcije, uzmite drugi uzorak i u njega sipajte sodu bikarbonu i malo vode. Ako zemlja počne da se penuša, znači da joj je PH ispod 7 što znači da imate kiselo zemljište.

