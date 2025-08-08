Najbolja prirodna zamka za miševe: Jednostavni trik sa folijom zauvek će ih oterati vašeg iz doma

Ne morate više da koristite otrove ili nehumane zamke – sva magija krije se u običnoj aluminijumskoj foliji koju već imate u kuhinji.

Čuli ste šuštanje po kuhinjskim pločicama u kasnim satima, kao da neki nepozvani gost neprestano krade mrvice sa poda? Nalazite sitne smeđe izmete po ivici ormarića i i kada otvorite ostavu, nailazite na izgrickanu kutiju žitarica ili pakovanje grickalica? Sve su to jasni dokazi da se u vaš dom uselio miš, i da je potrebno što pre da ga oterate. Iako bi se većina ljudi odmah odlučila na klasične zamke i otrove, predlažemo da najpre isprobate način bezbedan za decu i kućne ljubimce. Zato vam otkrivamo jednostavan trik sa običnom aluminijumskom folijom koji će rešiti problem za tren oka.

Uzmite nekoliko komada folije, zgužvajte ih u male kuglice i rasporedite ih na mestima gde ste viđali znake miševa: uz ivice ormarića, pored radijatora ili u blizini otvora kroz koje ulaze.

Zašto aluminijumska folija funkcioniše

Miševi ne podnose šuštanje i zvuk sopstvenih koraka po neravnoj površini folije. Svaki put kad stanu na zgužvani papir, neprijatan krckavi zvuk ih uplaši i podstakne da promene putanju ili potpuno izbegnu taj deo prostorije.

Kako pravilno postaviti „zamku“

Pronađite staze uz koje miševi prolaze (tragovi, izmeta, oštećene stvari).

Zgužvajte foliju u kuglice prečnika 2–3 cm.

Rasporedite ih u nizu na tim stazama, između nameštaja i duž zidova.

Proveravajte i obnavljajte svaki dan dok se prisustvo glodara ne potpuno ne zaustavi.

Dodatne prednosti i saveti

Osim za miševe, ovaj trik deluje i na mačke koje ne podnose blještavilo i šuštanje folije. Možete zgužvati foliju i okačiti je pored ulaznih vrata ili prozora – vetar će stvarati refleksije i lako otjerati neželjene goste.

Folija je pritom ekološki prihvatljiva, jeftina i bezbedna za decu i kućne ljubimce, a može se koristiti u kuhinji, podrumu ili garaži. Na taj način ste iskoristili već dostupni materijal i izbegli hemijske zamke koje štete zdravlju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com