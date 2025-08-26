Najbolja zamena za pesticide, efikasnija čak 100 puta: Cveće buja, puževi beže, zemlja se čisti!

Soda bikarbona se vekovima koristi kao pomoć pri čišćenju kuće, dezinfekciji, kao prva pomoć za lepotu i zdravlje, ali da li ste znali da može da se koristi i kao pomoć u bašti:

1. Soda bikarbona umesto pesticida

Da biste suzbili štetočine, soda bikarbona je 100 puta efikasnija i bolja od pesticida. Možete da napravite organski sprej za pesticide koji može da ubije insekte koji oštećuju biljke, kao što je grinje pauka, a da pri tome ne naštete korisnim insektima, nama i našoj planeti.

Izmešajte kašičicu sode bikarbone, jednu trećinu šoljice maslinovog ulja i jednu šoljicu vode. Dobro izmešajte ovu kombinaciju tako da se soda bikarbona dobro rastvori, pa stavite sve u raspršivač i isprskajte biljke.

Ako se borite sa gljivičnim bolestima biljke, prskajte ih ovim rastvorom svaka dva dana dok se biljka ne izleči. Koristite ovaj sprej i na ružama, na vinovoj lozi i grožđu kada se pojavi plod.

Kako biste odbili insekte, napravite sprej od kašike maslinovog ulja, kašike sode bikarbone i nekoliko kapi tečnog sapuna i sve to razblažite u 5 litara vode.

Ovu tečnost prskajte jednom u tri dana da biste sprečili insekte da unište vaš povrtnjak.

Ako imate problem sa mravima možete ih uništiti na njihovom izvoru i to kombinacijom sode bikarbone, šećera i sirćeta. Jednostavno dodajte pet kašičica šećera u prahu u posudu i pomešajte ga sa sodom bikarbonom. Nemojte koristiti kristal šećer već isključivo onaj u prahu jer su mravi dovoljno pametni da razdvoje zrna sode bikarbone od šećera.

Kada budu jeli sodu bikarbonu pomešanu sa šećerom, to će ih uništiti. Da biste bili sigurni da ste ubili sve mrave, uzmite jabukovo sirće u raspršivač pa isprskajte put mrava. To će ih sigurno ubiti jer sirće sadrži fungicid koji je smrtonosan za mrave, piše Stil.Kurir.

2. Testiranje PH vrednosti zemljišta

Pojedine biljke se gaje isključivo u kiselom zemljištu, dok druge vole alkalno. Stoga morate da znate PH vrednost zemljišta i da prema njemu gajite biljke.

Testirajte svoje zemljište uz pomoć sirćeta i sode bikarbone:

U nekoliko čašica nakupite zemlju iz sa različitih delova bašte ili dvorišta. U jednu čašicu sa zemljom sipajte sirće. Ako zemlja počinje da se penuša, to znači da vam je zemljište alkalno. Što znači da joj je PH iznad 7.

Ako nema reakcije, uzmite drugi uzorak i u njega sipajte sodu bikarbonu i malo vode. Ako zemlja počne da se penuša, znači da joj je PH ispod 7 što znači da imate kiselo zemljište.

3. Lepši cvetovi uz pomoć sode bikarbone

Za cveće koje uspeva samo u alkalnom zemljištu, kao što su hortenzije, begonije i geranium, možete ih podstaći da još lepše cvetaju uz pomoć sode bikarbone. Samo rastopite malo sode bikarbone u vodi pre nego sa njom zalijete cveće.

Ako hoćete da hortenzije duže traju u vašoj vazi u kući, uradite isto. U vodi razmutite sodu bikarbonu pa u tu kombinaciju stavite hortenzije. Nedeljama će krasiti vašu kuću.

4. Eliminiše puževe

Ako želite da se oslobodite puževa u vašoj bašti, zapamtite, ne morate da koristite hemikalije. Dovoljno je da pospete sodu bikarbonu pravo na njih i oni će umreti. Možete i oko biljaka da napravite „zaštitnu stazu“ od sode bikarbone tako što ćete je sipati direktno na zemljište.

5. Napravite paradajz da bude sladak kao jabuka

Jednostavno smanjite kiselost zemljišta oko paradajza tako što ćete po zemlji posuti sodu bikarbonu. Ovo će učiniti da vaš paradajz ima sladak i pun ukus.

6. Podmladite biljke

Soda bikarbona ima to svojstvo da podmladi biljke. Posle tretmana sa sodom bikarbonom, cveće će bujati i cvetati kao nikad pre. Dovoljno je da napravite rastvor vode sa sodom bikarbonom i malo morske soli (u pet litara vode rastvorite kašiku sode bikarbone i kašiku morske soli). Sa ovom kombinacijom zalivajte biljke, žbunove, živu ogradu i sve što želite da buja i raste…

7. Ubija korov

Onaj korov koji ne želite da vam raste oko kuće možete uništiti sodom bikarbonom. Korov dobro zalijte pa onda na njega obilato sipajte sodu bikarbonu. Vodite računa da je ne stavljate direktno na biljke koje želite, jer ona može da sprži biljku u korenu.

8. Ubija crve na kupusu, karfiolu ili brokoliju

Pomešajte jednake delove sode bikarbone i brašna pa sa tom mešavinom pospite kupus, karfiol ili brokoli. Crvi, kada osete sodu bikarbonu, umreće istog dana.

9. Očistite ruke nakon radova u bašti

Ko je radio u bašti zna kako ruke upiju zemlju i da se ta prljavština teško skida. Sada možete da očistite ruke sodom bikarbonom i to bez muke. Na mokre ruke nanesite sodu bikarbonu pa trljajte i videćete kako prljavština iz pora nestaje…

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com