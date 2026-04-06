Najbolje prirodno đubrivo: Sobne biljke pre cvetanja zalijte ovim, bujaće ko lude

Naime, uvek je ključ u prihrani koja je jeftinija, prirodnija, a rezultati su odmah vidljivi.
Biljke tokom proleća traže malo više pažnje. Ali, da li ste znali da skupa i veštačka đubriva iz apoteke može da zameni prihrana cveća kvascem.
Promene na biljkama
Nedostatak hranljivih materija u supstratu se ogleda u promenama na samim biljkama. Ako biljka sporo raste, neće da cveta, ima promene na listovima, koren se slabo razvija i slično, to su pokazatelji da joj nešto fali, te da je neophodna bolja nega.
Način da se stvari poprave je da se s vremena na vreme, daje prihrana. Kada je reč o cveću, obično se daje tečno đubrivo, prirodno ili veštačko. Isprobajte obavezno i đubrivo od kvasca, jer su iskustva veoma pozitivna. Kažu da je to najbolje prirodno đubrivo.
Dobićete brži rast, bolje cvetanje, lepše listove i jači korijen. Kvasac sadrži sastojke koji dobro utiču na rast i razvoj biljaka – vitamine B kompleksa, fitohormone i auksin. Zamislite kako raste testo kada zamesite hleb – slično tako rastu i biljke kad im se daje kvasac.
Kako se pravi rastvor od kvasca
Rastvor od kvasca za cveće i ostale biljke, pravi se tako što na 10 g kvasca, dodajemo 1 malu kašiku šećera i 1 l vode.
U zavisnosti koliko vam je rastvora potrebno za zalivanje biljaka, vi ćete proporcionalno napraviti dovoljnu količinu. Pomešajte sastojke i ostavite da odstoji nekoliko sati, pa ponovo promešajte i zalijte biljke. Savet je da se uvek rastvor pravi svež.
Prihrana cveća kvascem radi se na 10-15 dana. Tokom leta može da se zaliva ovim rastvorom jednom nedeljno. Sastojci iz kvasca popravljaju kvalitet zemljišta, što odgovara biljkama. Biljke postaju snažnije, a prihrana kvascem može se koristiti i za sobne i za baštenske biljke.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com