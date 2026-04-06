Najbolje prirodno đubrivo: Sobne biljke pre cvetanja zalijte ovim, bujaće ko lude

Naime, uvek je ključ u prihrani koja je jeftinija, prirodnija, a rezultati su odmah vidljivi.

Ako vaše cveće sporo raste, ne cveta i žuti, probajte trik iskusnih baštovana koji savetuju da uz pomoć kvasca biljki podarite novi sjaj. Mnogi smatraju da je to najbolje prirodno đubrivo.

Biljke tokom proleća traže malo više pažnje. Ali, da li ste znali da skupa i veštačka đubriva iz apoteke može da zameni prihrana cveća kvascem.

Promene na biljkama

Nedostatak hranljivih materija u supstratu se ogleda u promenama na samim biljkama. Ako biljka sporo raste, neće da cveta, ima promene na listovima, koren se slabo razvija i slično, to su pokazatelji da joj nešto fali, te da je neophodna bolja nega.

Način da se stvari poprave je da se s vremena na vreme, daje prihrana. Kada je reč o cveću, obično se daje tečno đubrivo, prirodno ili veštačko. Isprobajte obavezno i đubrivo od kvasca, jer su iskustva veoma pozitivna. Kažu da je to najbolje prirodno đubrivo.

Dobićete brži rast, bolje cvetanje, lepše listove i jači korijen. Kvasac sadrži sastojke koji dobro utiču na rast i razvoj biljaka – vitamine B kompleksa, fitohormone i auksin. Zamislite kako raste testo kada zamesite hleb – slično tako rastu i biljke kad im se daje kvasac.

Kako se pravi rastvor od kvasca

Rastvor od kvasca za cveće i ostale biljke, pravi se tako što na 10 g kvasca, dodajemo 1 malu kašiku šećera i 1 l vode.

U zavisnosti koliko vam je rastvora potrebno za zalivanje biljaka, vi ćete proporcionalno napraviti dovoljnu količinu. Pomešajte sastojke i ostavite da odstoji nekoliko sati, pa ponovo promešajte i zalijte biljke. Savet je da se uvek rastvor pravi svež.

Prihrana cveća kvascem radi se na 10-15 dana. Tokom leta može da se zaliva ovim rastvorom jednom nedeljno. Sastojci iz kvasca popravljaju kvalitet zemljišta, što odgovara biljkama. Biljke postaju snažnije, a prihrana kvascem može se koristiti i za sobne i za baštenske biljke.