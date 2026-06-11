Kada zalivati cveće tokom vrućina – ujutru ili uveče? Samo jedno je ispravno, a mnogi greše

Najbolje vreme za zalivanje cveća nije uveče, kako većina misli. Saznajte kada da uzmete kantu da vam biljke ne uvenu na 35 stepeni.

Na 35 stepeni u senci, vaše muškatle na terasi gube vodu brže nego što stignete da je sipate. I tu većina nas pravi istu grešku: čeka veče da zalije, jer je tako lakše i prijatnije. Najbolje vreme za zalivanje cveća tokom vrućina ipak nije veče, koliko god to zvučalo logično.

Pravi trenutak je rano jutro, i to iz razloga koji nema veze sa temperaturom vazduha.

Zašto je rano jutro najbolje vreme za zalivanje cveća

Biljka ujutru kreće u radni dan. Sunce se penje, listovi otvaraju pore i počinju da troše vodu na isparavanje. Ako zemlju nakvasite oko sedam ujutru, koren ima nekoliko sati da popije vodu pre nego što pripeka stigne na vrhunac.

Muškatla, petunija ili paradajz u saksiji tako ulaze u najtopliji deo dana sa punim rezervoarom, a ne žedni.

Veče zvuči pametno, ali tu većina nas greši

Zalivanje uveče deluje kao zdrav razum. Hladnije je, voda manje isparava, vama je ugodnije. Problem nastaje noću. Zemlja u saksiji ostaje vlažna do jutra, vazduh se ne kreće, i to je idealna sredina za buđ i truljenje korena.

Na balkonima panelki, gde saksije stoje zbijene jedna uz drugu i slabo se provetravaju, ovaj problem je još gori. Listovi koji preko noći ostanu mokri lako dobiju gljivične fleke.

Kada je rano jutro nemoguće, šta onda

Ne ustaju svi u šest. Ako jutarnji termin nikako ne stižete, zalijte kasno popodne, oko šest ili sedam uveče, ali samo zemlju, nikako listove. Cilj je da vlaga stigne do korena dok još ima par sati svetla da se površina prosuši.

Polivanje u podne je najgori izbor, kapi vode na listu deluju kao sitna sočiva i mogu da naprave opekotine na lišću.

Kako da znate da li je biljci stvarno potrebna voda

Gurnite prst dva-tri centimetra u zemlju. Ako je suvo, zalijte. Ako je još vlažno, sačekajte. Mnoge saksije ne uvenu od žeđi, već od previše vode i ugušenog korena.

Uvela muškatla u podne ume da prevari, list klone od vrućine, a ne od suše. Sačekajte veče i videćete da se sama oporavi čim popusti pripeka.

Jedan stari komšijski trik vredi zapamtiti: stavite tanak sloj slame ili sitne kore na površinu zemlje u saksiji. Tako zemlja zadržava vlagu duže i ne morate da trčite sa kantom dvaput dnevno.

Glinene saksije se suše brže od plastičnih, pa njih pratite pažljivije. Cveće na južnoj strani terase tražiće vodu češće nego ono u poluhladu.

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