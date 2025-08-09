Najbolji izbeljivač za veš: ovo je tajna naših baka, evo zbog čega im je beli veš bio uvek blistao

Tradicionalni načini za čišćenje ponovno stiču sve veću popularnost. Jedan od takvih prirodnih čistača koji se vraća u fokus je – pepeo.

Naše bake koristile su pepeo u svakodnevnim poslovima čišćenja, a sada mnogi domaćini ponovno otkrivaju njegovu efikasnost u odnosu na moderna sredstva koja često sadrže agresivne hemikalije.

Evo nekoliko kreativnih načina kako pepeo može poslužiti kao svestrano i ekološki prihvatljivo sredstvo za održavanje čistoće u domu.

Izuzetan izbeljivač za veš

Čak i kada koristite najefikasnije deterdžente s izbeljivačem, belina veša često nije onakva kakvu biste želeli. Pepeo može poslužiti kao odličan izbeljivač. Prosejte drveni pepeo i pomešajte ga s nehlorisanom vodom (najbolje kišnicom ili destilovanom) u odnosu 1:4. Nakon što smesa odstoji oko nedelju dana, procedite je kroz gazu i koristite je za pranje veša.

Napomena: Pošto je reč o izuzetno jakom izbeljivaču, ne perite šarenu odeću u ovoj tečnosti, jer može da promeni boju.

Efikasno uklanja mrlje

Jednostavna smeša pepela i vode može efikasno ukloniti mrlje na nameštaju. Ova prirodna pasta takođe je odlična za poliranje sjajnih metalnih ili srebrnih predmeta, kao i mat stakala. Nanesite smesu, ostavite nekoliko minuta, a zatim obrišite čistom krpom. Dodatno, možete preći preko površine s malo ulja za postizanje dodatnog sjaja. Ako zaprljate svoju odeću, stavite malo pepela na mrlju, a zatim je trljajte kuglicom belog hleba pet minuta.

Protiv neprijatnih mirisa

Pepeo se može koristiti kao prirodni neutralizator mirisa. Postavite tanjir s pepelom u frižider kako bi apsorbovap neprijatne mirise, a povremeno promešajte da biste mu održali svežinu. Ovo takođe može biti korisno za neutralizaciju mirisa kućnih ljubimaca – samo treba da im pospete krzno malom količinom pepela i istrljate. Tako, ako stavite šaku pepela u kutiju u kojoj držite mačji posip, neutralisaćete loše mirise.

Čišćenje prljavog posuđa

Cediljka za pepeo može se koristiti za pranje veoma prljavog masnog posuđa. Ovaj tradicionalni metod pokazuje se izuzetno efikasnim u uklanjanju tvrdokornih ostataka hrane. Da biste dobili ceđ kojom ćete oprati tvdokorne mrlje pomešajte jedan deo drvenog pepela (najbolje prosejanog, očišćenog od komadića uglja) i dva-tri dela vode, i prokuvajte da baci nekoliko ključa. Ostavite da da se izvoji talog pa tečnost koristite za obično pranje suđa, a talog je odličan za ribanje šerpi, plehova – bilo čega zapeklog.

Napomena: Pošto veoma isušuje ruke, najbolje je da nosite rukavice kad koristite ceđ.

(Espreso/24sedam)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com