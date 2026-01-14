Najbolji trik ikada: Isecite puter bez prljanja noža, uvek ćete ga imati pri ruci (VIDEO)

Ipak, sečenje putera može da bude pipav posao, pogotovo ako je sobne temperature jer se kliza. Ovaj trik rešava problem.

Ovakav trik je zlata vredan, jer štedi živce i vreme, a puter ćete uvek imati pri ruci, bez ikakog prljanja

Puter se često koristi za pripremu slatkiša i slaniša, fantastičan je za domaće kiflice, jaja i meso su delikatesni kada se prže na puteru, a puter na hlebu pre džema gotovo je neophodan za doručak uz mleko.

Ipak, sečenje putera može da bude pipav posao, pogotovo ako je sobne temperature jer se kliza.

Kako biste uštedeli vreme, puter isecite čim ga kupite i posle samo uzimajte koliko vam je potrebno. Čuvajte u frižideru, a ako vam treba sobne temperature, samo izvadite onoliko komada koliko vam je potrebno.

Šta je potrebno za trik?

Za ovaj trik potrebni su vam pek-papir i kutija u kojoj ćete ga držati. Papir potom isecite na onoliko pravougaonika koliko mislite da je dovoljno da fino podelite puter.

Puter odmotajte, na nož stavite isečen pek-papir tako da preklopite i onda secite puter na komade, dok ne isečete celi puter.

Pogledajte kako to jednostavno izgleda u praksi:

Dodatni savet: Napravite domaći puter

Ako želite da vaša hrana bude savršenog ukusa, onda vam predlažemo da napravite domaći puter i to samo od jednog sastojka.

Puter se koristi u mnogim jelima, kako slanim, tako i slatkim. Možete da ga mažete na hleb, pa preko da namažete džem ili paštetu, ali na njemu možete da pržite hranu, koja će tako imati bolji ukus, kao i da dodate u testo ili da premazujete pecivo…

Sastojci:

1,4 l neutralne pavlake

Priprema:

Pavlaku sipajte u posudu i mutite sve dok se sva tečnost ne odvoji. Zatim izvadite čvrstu smesu (puter) iz posude i dobro procedite rukama. Stavite u drugu posudu i prelijte ledenom vodom, pa rukama malo oblikujte. Opet izvadite i procedite, pa umotajte u providnu foliju, oblikujte po želji i ohladite u frižideru pola sata, piše Stvar ukusa.

