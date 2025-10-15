Najbolji trik za čuvanje krompira: Ovako ostaje svež i po nekoliko meseci

Krompir je namirnica koja se često kupuje u većim količinama, ali problem nastaje kada počne da klija ili truli pre nego što ga iskoristimo. Stručnjaci otkrivaju jednostavan trik koji pomaže da krompir ostane svež i upotrebljiv mnogo duže nego što je uobičajeno.

Zašto krompir brzo propada

Krompir je osetljiv na vlagu, svetlost i temperaturu. Ako se čuva na toplom ili vlažnom mestu, brzo počinje da klija i gubi kvalitet. Takođe, prisustvo drugih namirnica može ubrzati proces kvarenja.

Jednostavan trik sa jabukom

Da bi krompir ostao svež mesecima, dovoljno je da se u vreću ili kutiju sa krompirom stavi jedna jabuka. Jabuka oslobađa prirodne gasove koji usporavaju klijanje i produžavaju svežinu krompira. Na ovaj način krompir može trajati znatno duže bez gubitka ukusa i teksture.

Idealni uslovi za čuvanje

Osim trika sa jabukom, važno je krompir čuvati na tamnom i prohladnom mestu, najbolje u podrumu ili ostavi. Nikako ga ne treba držati u frižideru, jer niska temperatura menja njegov ukus i teksturu.

Kombinacija pravilnog skladištenja i jednostavnog dodatka jabuke može učiniti da krompir ostane svež i do nekoliko meseci. Ovaj trik je praktičan, jeftin i lako primenljiv u svakom domaćinstvu.

