Najbrže i najlakše čišćenje rerne, samo stavite ovo u rernu i posle prebrišite krpom

Ovo je trik za najbrže i najlakše čišćenje rerne: Posle ovoga dovoljno je da je samo prebrišete krpom Brzo, lako i jednostavno, uklonite masnoću bez ribanja i uživajte u čistoj rerni.

Održavanje rerne često deluje kao naporan posao koji zahteva dosta vremena i ribanja, pa ga mnogi odlažu dok prljavština ne postane uporna.

Međutim, kada se reaguje na vreme i rerna nije previše zapuštena, čišćenje može biti iznenađujuće brzo i jednostavno. Postoji praktičan trik koji koristi paru i sredstva koje već imate u kuhinji da omekša masnoću i olakša njeno uklanjanje.

U čemu je štos

U vatrostalnu posudu sipajte oko litar ključale vode i ubacite jednu tabletu za mašinu za sudove. Stavite posudu u rernu i uključite je na 100 stepeni. Ostavite da radi oko sat vremena, para i sredstvo iz tablete će omekšati masnoću i prljavštinu.

Kada isključite rernu, ostavite je da se malo prohladi, a zatim unutrašnjost jednostavno prebrišite vlažnom krpom. U većini slučajeva, prljavština će se lako skinuti bez jačeg ribanja.

Za malo tvrdokornije mrlje

Ako ima delova koji su masniji:

napravite mešavinu od deterdženta za sudove, sode bikarbone i malo alkoholnog sirćeta

dodajte malo vrele vode i nanesite preko papirnih ubrusa na problematična mesta

ostavite da odstoji 2–3 sata

Nakon toga prebrišite istim ubrusima, pa sve isperite čistom vrelom vodom i dobro osušite. Ovo je najbrže i najlakše čišćenje. Rerna će biti čista, a prijatan miris može da se zadrži još danima.

Savet: Stavite zaštitu na dno rerne

Uvek stavljajte komad aluminijumske folije ili posebnu podloga koja može sprečiti da masnoća kaplje direktno na površinu. Sledeće čišćenje biće mnogo jednostavnije.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com