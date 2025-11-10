Najbrži trik da očistite jastuke i to bez pranja! Domaćica podelila tajnu – nema ribanja, a ni prašak ne trošite!

Lindzi, mama i samoprozvana „kraljica čišćenja“ je podelila super trik koji uklanja prljavštinu sa jastuka bez pranje za tili čas!

Pranje jastuka nekada deluje kao pravi poduhvat…Jastuci i jorgani su predmeti koji se peru svega nekoliko puta godišnje jer mašina za veš može uništiti njihovo punjenje.

Od prljavštine ovi predmeti se štite navlakama, a koje je neohodno redovno čistiti. Ali, i pored platnenih jastučnica i navlaka, na jastucima se nakupe prašina, znoj i grinje. Ipak, postoji vrlo jednostavan način da ih se rešite i to bez pranja!

Lindzi, mama i samoprozvana „kraljica čišćenja“ je podelila super trik koji uklanja prljavštinu sa ovih predmeta za tili čas!

Refresh pillows ✨Cleaning Tip Tuesday✨Washing pillows can be quite a lengthy process so why not refresh them every so often by simply popping in your tumble dryer Pillows accumulate dead skin, hair and dust mites and can almost double in weight over time! A 20 minute blast in the tumble dryer will refresh your pillow as heat is a great way to kill germs and bacteria Don’t forget you should change your pillow every two years and use pillow protectors to keep them stain free If your pillow is no longer offering you good support and is lumpy you probably need a new one do the PILLOW TEST simply fold your pillow in half and if it doesn’t bounce back get rid and treat yourself to a new one TIP not SUITABLE for memory foam #cleaningtips #cleaningtiptuesday #pillow #pillowcleaning #refresh #clean #queenofclean #housework #homesweethome #pillowtest #bounceback #tumbledryer #heat #quicktip #homehack #laundryroom #laundry Posted by Lynsey Queen Of Clean on Monday, December 28, 2020

„Pranje jastuka može biti prilično dugotrajan postupak, pa zašto da ih ne osvežite s vremena na vreme. I to, vrlo jednostavnim ‘provlačenjem’ kroz program za sušenje u mašini za veš? Na jastucima se nakupljaju mrtva koža, grinje i prašina, zbog čega vremenom mogu da postanu skoro duplo teži“, napisala je uz video koji je podela na Instagramu i koji otkriva njen tajni metod.

„Brzinski program sušenja od 20 minuta u mašini za veš osvežiće jastuk jer je toplota odličan način da se ubiju klice i bakterije. Ne zaboravite da jastuk treba da menjate svake dve godine i koristite jastučnice kako bi ih zaštitili od fleka. Ako vam jastuk više ne pruža dobru potporu i postao je ‘kvrgav’, verovatno vam je potreban novi“, napisala je.

Prednosti ovog trika

Kada je u pitanju održavanje higijene i čistoće u domaćinstvu, ovaj trik se pokazao kao jednostavan, ali efikasan način za produženje veka trajanja jastuka i očuvanje higijene okruženja za spavanje. Ovaj jednostavan trik privukao je pažnju nekoliko hiljada ljudi, a mnogi planiraju da isprobaju ovu metodu kako bi osvežili svoje jastuke.

– Ovo je odlično!

– Hvala što ste sa nama podelili ovaj savršen trik.

– Kakva koincidencija, baš sam to planirala danas da probam sa svojim jastukom i sada vidim ovo!

– Isprobavam koliko večeras – bili su neki od komentara na mrežama.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com