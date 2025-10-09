Najezda smrdibuba sve je veća, evo kako da ih oterate iz svoje kuće!

Do skoro su smrdibube bile sezonski posetioci, a sada ih ima tokom gotovo cele godine.

Da li vam je dosta ovih napasti koje se zavlače u vaš dom, u veš na žici, pod krevet… zuje u toku noći, a kada ih ubijete zasmrde vam prostoriju? Pitate se kada će doći kraj njihovoj invaziji? Moramo da vas razočaramo – prognoze o smanjenju njihovog broja nisu nimalo optimistične.

Bez obzira što je najezda ovih buba bila uvek rezervisana za hladnije dane, poslednjih godina to nije slučaj. Brojni stručnjaci smatraju da su razlog tome klimatske promene. Svakako, oktobar mesec je uvek rezervisan za njihovu okupaciju toplih domova.

Ono što razočarava jeste činjenica da ne postoje preparati kojim bi se one u stanu mogle eliminisati. Ostaje nam samo borba u vidu jurišanja po prostoriji i ubijanja smrdibuba nekim predmetom.

Olakšanje je u tome što od njih nema nikakvih opasnosti. Pripadaju rodu stenica, ali ne ujedaju kao njihovi rođaci. U kuću ulaze da bi našle mračno mesto gde bi se zavukle i u toplom preživele. Jedina šteta od njih jeste na njivama, gde mogu oštetiti useve.

„Stenice, odnosno smrdibube ulaze u stambene objekte isključivo tražeći zaklon od hladnoće. To su potpuno odrasle, reproduktivno sposobne jedinke koje samo traže neku rupicu u kojoj bi hibernirajući, bez hrane provele zimu. One ne ujedaju i ne hrane se našim namirnicama, pa se može reći da su za nas, ako izuzmemo neprijatnost što u kući vidimo veliku bubu, bezopasne“, kaže Jasne Mastilović sa Instituta Biosens za sajt Klima 101.

Iako je za čoveka bezopasan, ovaj insekt je kada je u pitanju poljoprivreda još kako štetan. Odrasle jedinke koju su prezimile u svojim zimskim skrovištima se u proleće bude iz hibernacije, izleću i nastanjuju se na biljkama ne birajući biljnu vrstu. Tu se pare i polažu jaja iz kojih se izleže mlada generacija koja, kada je brojna može napraviti pravi haos u poljoprivrednim zasadima.

„Napadaju mnoge biljne vrste ubadajući tkivo ploda i sisajući sok. Kao posledica uboda na plodovima se pojavljuju regioni nekrotičnog, odumrlog tkiva koji narušavaju izgled plodova, doprinose njihovom brzom kvarenju i umanjuju im tržišnu vrednost“, kaže Mastilović.

Kako se boriti protiv smrdibuba u jesen

🔒 1. Zatvori sve ulaze

Zaptij prozore, vrata, ventilacione otvore i pukotine silikonom.

Proveri mrežice na prozorima — smrdibube mogu da se provuku kroz prostor visok kao dve kovanice.

🧼 2. Prirodna sredstva za odbijanje

Ulje lavande, čajevca ili mente — napravi rastvor i prskaj oko prozora i vrata.

Sapunica — ako ih vidiš u kući, potopi ih u kofu sa vodom i deterdžentom.

Sirće + voda — efikasno za čišćenje površina koje privlače insekte.

💡 3. Smanji spoljašnje osvetljenje

Smrdibube privlače toplota i svetlost, posebno žuta boja.

Isključi nepotrebna svetla oko kuće u večernjim satima.

🧹 4. Ne usisavaj ih!

Usisivač zadržava njihov miris dugo.

Umesto toga, pokupi ih papirnom maramicom (bez stiskanja!) i baci u WC ili napolje.

🧪 5. Insekticidi (samo ako je neophodno)

Koristi samo one koji su bezbedni za zatvorene prostore.

U bašti, koristi specijalizovane preparate za paradajz, lešnik i druge biljke koje privlače smrdibube.

🌿 Bonus savet za baštu:

Pronađi i uništi grupice jaja na donjoj strani listova — obično su svetlozelene i raspoređene kao bilijarske kugle.

Zaključak: Šta možemo da uradimo kao pojedinci i kako da se izborimo sa najezdom smrdibuba u našim kućama? I u ovom slučaju suzbijanje hemijskim sredstvima, čak i kada ga rade stručna lica neće biti naročito efikasno. Najbolji način je fizičko suzbijanje. Pre svega zatvaranje svih otvora kroz koje stenice mogu da se uvuku u kuće da bi njihov broj u objektima bio što manji.

Kad se jednom usele, ne ostaje nam ništa mnogo efikasnije od toga da se izveštimo u tome da ih uhvatimo i izbacimo napolje, a da pri tome izbegnemo ispuštanje njihovog neprijatnog mirisa.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com