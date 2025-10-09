Grejalice i TA peći odlaze u zaborav: Majstor otkriva najefikasniji i najisplativiji način grejanja

Majstor otkriva kako da grejete stan efikasno i jeftino – bez TA peći i grejalica, uz uštedu i do 40% tokom cele sezone

Dok većina domaćinstava u Srbiji i dalje koristi TA peći i klasične grejalice, sve više majstora upozorava da su te metode zastarale, neefikasne i skupe na duže staze. U sezoni kada svaka ušteda znači mnogo, pojavljuje se rešenje koje kombinuje efikasnost, trajnost i niže račune.

Majstor iz Pančeva, koji se grejanjem bavi više od 20 godina, objašnjava:

“Ljudi misle da je TA peć najjeftinija jer se puni noću. Ali kad izračunamo koliko toplote stvarno ostane do večeri — i koliko struje se potroši za dodatno dogrevanje — ispadne da je to najskuplja opcija.”

Koji način grejanja je najefikasniji u 2025?

Prema njegovim rečima, infracrvene panelne grejalice su trenutno najisplativije rešenje za stanove i kuće do 100m². Evo zašto:

Troše manje struje jer greju direktno telo i predmete, ne vazduh

Ne isušuju prostor kao klasične grejalice

Mogu se programirati po zonama — greješ samo ono što koristiš

Ne zauzimaju prostor — montiraju se na zid ili plafon

Računi su niži i do 40% u poređenju sa TA pećima

Koliko košta prelazak?

Osnovni panel za jednu sobu: od 6.000 do 12.000 dinara

Instalacija: često nije potrebna, priključuje se direktno u utičnicu

Održavanje: nema filtera, nema servisa, nema zamene delova

Majstor dodaje:

“Ljudi se iznenade kad vide da im je stan topao, a da nisu uključili sve panele. To je razlika — greješ pametno, ne silom.”

Saveti za grejnu sezonu

Izolacija je pola grejanja — proverite prozore i vrata

Ne grejte hodnik ako ne boravite u njemu

Programirajte grejanje po vremenu — ne po navici

Ne pregrevajte prostor — 21°C je optimalno za zdravlje i račun

Da li ste već probali ovu metodu?

Ako jeste – podelite svoje iskustvo. Ako niste, možda je vreme da razmislite pre nego što stigne prvi račun. Grejanje ne mora da bude skupo — samo mora da bude pametno.

