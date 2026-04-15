Najlakše čišćenje rerne, od ova 3 sastojka zablistaće kao nova

Bukvalno kao da se čisti sama, uz magičnu smesu rerna će zablistati kao nova. Ovo je najlakše čišćenje rerne, a sve se radi prirodnim sastojcima.
Kada dođe vreme za čišćenje rerne, obično se hvatamo za razne vrste hemijskih sredstava koje možemo naći u bilo kojoj prodavnici. A da li ste znali da za najlakše čišćenje rerne vam je potrebno samo 3 prirodna sastojka koja sigurno već imate kod kuće.
Vrlo jeftino, bez korišćenja hemije očistite rernu.
Potrebna su samo 3 sastojka iz kuhinje.
Sastojci:
- 80 g prašak za pecivo
- sirće
- 50-70 ml vode
Primena:
Pomešajte prašak za pecivo, vodu i malo sirćeta u šerpi, pa promešajte. Stavite rukavice, pa sunđerom nanesite po rerni.
U šerpi bi trebalo da vam ostane malo tečnosti. Stavite u rernu i uključite na 100°C i ostavite da tako da odstoji nekih sat vremena. Zatim isperite rernu i to bi bilo to.
