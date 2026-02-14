Najlakši način da uništite korov: Pospite ovo po dvorištu i trava više neće rasti iz pločnika

Dosadilo vam je da svake nedelje čupate travu između pločica? Uzmite običnu so i uništite korov jednom zauvek. Brzo i jeftino!

Svi koji imaju dvorište znaju kolika je muka kada trava krene da niče tamo gde joj nije mesto. Možete da plevite danima, ali one dosadne travke se uvek vrate kroz pukotine na pločniku ili između kamenja. Često nam prvo padne na pamet da kupimo neki jak otrov, ali ako želite da uništite korov na bezbedan način, rešenje se krije u vašoj kuhinji – obična kuhinjska so.

Zašto je obična so bolja od hemije?

Možda zvuči čudno, ali obična so je neverovatno efikasan ubica neželjenih biljaka. Ne morate bacati pare na skupe preparate, bitno je samo da proverite da li je u pitanju prava kuhinjska so. So deluje tako što biljku bukvalno „isisa“ i dovodi do brze dehidracije. Već nakon par dana, videćete kako trava koja je rasla između pločica žuti i nestaje.

Ipak, sa solju morate biti pažljivi. Ona je nemilosrdna i uništiće svaku biljku sa kojom dođe u kontakt. Zato je idealna za staze i delove gde ne planirate ništa drugo da sadite. Ako je prospete tamo gde je cveće, možete trajno da učinite zemlju neplodnom, pa zato ovaj trik koristite pametno da uništite korov samo tamo gde mu je mesto.

Domaći recept koji trajno rešava problem

Pošto se so lako rastvara, najbolje je da napravite rastvor jer ga biljke tako brže upijaju. Ako prskate tamo gde u blizini ima drugog bilja, napravite slabiju mešavinu – jedan deo soli na dva dela vode. Međutim, za one pukotine u betonu gde trava ne sme ni da proviri, slobodno budite oštriji.

Napravite jači rastvor, recimo dva prema jedan, i tako trajno uništite korov koji vam godinama kvari izgled staze.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com