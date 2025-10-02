Najlepši i najotporniji jesenji cvet: Možete ga posaditi i napolju i u sobi, a cveta sve do mrazeva (foto)

Vresak je niska zimzelena trajnica s najlepšim nijansama ljubičaste, idealna za ranu jesen i lako uklopiva na balkon, u vrt ili u enterijer.

Vresak (Calluna vulgaris) obično doseže visinu od 20 do 50 centimetara i najčešće cveta u ljubičastim tonovima, ali postoje i ružičaste i bele varijante. U prirodi raste širom Evrope i delova jugozapadne Azije, dok je u nekim zemljama invazivna vrsta.

Vresak raste u obliku gustog, razgranatog grma visine od 10 do 50 cm, a može se širiti i do metar u širinu.

Njegovi sitni, igličasti listovi imaju teksturu nalik borovim iglicama i tamnozelenu boju koja u hladnijim mesecima može dobiti srebrnkastu ili purpurnu nijansu.

Cvetovi vreska su mali, zvonasti, raspoređeni u grozdove, i često ostaju na biljci čak i kad procvetaju.

Zbog toga vresak zadržava dekorativni izgled tokom cele jeseni, a u blagim zimama može cvetati do prvih ozbiljnijih mrazeva.

Sadnja vreska

Vresak se sadi u rano proleće ili jesen, može se uzgajati iz sadnica ili semena, a za početnike će kupovina sadnice biti najjednostavnija opcija. Dobro uspeva u spoljnim uslovima, u saksijama ili kamenjarima, i može izdržati temperature i do -20 °C.

U zatvorenom ga držite blizu prozora za dovoljnu svetlost; mladim biljkama treba češće zalivanje, dok zrela biljka zahteva zalivanje jednom do dvaput nedeljno. Zemlja treba biti blago vlažna, ali ne previše natopljena kako se ne bi razvilo truljenje korena.

Održavanje i nega

Vresak nije veliki „ljubitelj“ đubriva, ali tokom proleća može se dodati blaga prihrana koja je namenjena biljkama koje preferiraju kiselo tlo, poput azaleja ili rododendrona. Prihrana nije obavezna, ali može doprineti bogatijem cvetanju.

Nakon cvetanja, preporučuje se lagano orezivanje kako bi se biljka podstakla na gusti rast i očuvala uredan oblik. Rezidba pomaže u obnovi biljke i produžava njen životni vek.

Zaštita tokom zime

Iako je vresak izuzetno otporan na hladnoću, dodatna zaštita u obliku sloja malča može pomoći korenovom sistemu da prebrodi posebno oštre zime. Malčiranje organskim materijalom, poput borove kore ili treseta, obezbeđuje dodatnu izolaciju i održava kiselost tla.

Primena vresa u narodnoj medicini

Vresak se uspešno koristi kao sredstvo protiv crevnih parazita, te za lečenje bolesti jetre i žuci, nadutosti i grčeva.

Kupkom od vreska leče se kožni osipi, razni ekcemi, lišajevi i gljivice, a obloge od ove biljke primenjuju se kod upala oka, glaukoma i konjuktivitisa. Za spoljnu upotrebu uglavnom se koristi eterično ulje, a svakako je najpoznatiji rtanjski čaj.

Koristi se protiv reume i artritisa, za čišćenje krvi kao i kod infekcije bubrega, bešike i mokraćnih kanala gde ima najviše rezultata. Narodna medicina tvrdi da jako uspešno eliminiše kamen u bubregu. Potrebno je da svakodnevno uzimate čaj od vreska nekoliko meseci jer se kamen otapa sporo. Kažu da je delovanje vresa protiv kamena u bubregu mnogo jače ako se uzima čaj od cvetova ubranih u jesen, i da tako odlaže odlazak na operaciju.

Važna napomena: Primena lekovitog bilja je informativnog karaktera. Ukoliko imate zdravstvenih problema, trudnica ste ili dojilja obavezno se prvo konsultujte sa svojim lekarom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com