Najlepši ukras vaše bašte: Ova biljka ima i lekovita svojstva, zasadite je što pre

Zasadite je još danas, nećete se pokajati

Verovatno ste već čuli za različak, pojedini smatraju da je to korov, dok drugi smatraju da je to najlepša dekoracija za baš svaku baštu. Koji god da je vaš stav po pitanju ove biljke, jedno je sigurno, a to je da je različak veoma lekovita i blagotvorna biljka koju možete naći u velikim parkovima i šumicama.

Zašto baš različak?

Zahvaljujući svojim cvetićima intteresantne purpurne boje, ovaj cvet je omiljena dekoracija većini bašta. Dame ga posade tako da se proširi na određenoj teritoriji i tako izgleda kao tepih od trave i različka. Ljubičasti različak je najčešći, ali može se naći i cvet bele boje, kao i plave.

Sam cvet je dužine 6,7 centimetara, a cveta od aprila, maja pa sve do kasne jeseni. Veoma je zahvalan za održavanje, a razmnožava se uz pomoć semena. Već u aprilu mesecu ga možete posaditi u vašoj bašti tako što ćete semenje posaditi na otvorenom u razmaku id 50 cenitmetara.

Lekovita svojstva

Čaj od ove biljke je veoma blagotvoran, a koristi se tako što osušite cvetiće i stavljate u vrelu vodu. Čaj se koristi ukoliko imate problema sa jetrom, žučnim kanalima, a može i da ublaži kašalji, upalu grla i da snizi temperaturu.

