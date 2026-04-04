Najprljaviji deo frižidera: niko živ ga ne čisti, a najviše bakterija skuplja

Za mnoge delove frižidera nije uvek potrebno čišćenje, ali ovaj deo je najprljaviji deo frižidera. Malo ko se seti da ga detaljno očisti i dezinfikuje.

Pranje frižidera mnoge domaćice ostavljaju za veliko spremanje. Kad na red dođe kuhinja, tada se počinje i sa velikim zadatkom odmrzavanja komore sa ledom. Sve namirnice se vade i smeštaju na druga hladna mesta u kući.

Međutim, svi znamo da se ovo ne može raditi dovoljno često, a za mnoge delove frižidera nije ni potrebno da čišćenje bude češće.

Istraživanje Američke fondacije za nauku je pokazalo da je najprljaviji deo frižidera – fioka ili korpa za voće i povrće. Budući da većina domaćica ne praktikuje da pere ove namirnice pre odlaganja u frižider, jer se one tako brže kvare, logično je da će i baš ta fioka biti najprljavija.

Za njenu higijenu nije ni potrebno odmrzavati komoru, čitav vremenski zahtevan deo čišćenja je time eliminisan.

Dovoljno je samo da je izvadite iz frižidera, privremeno izvadite namirnice i dobro izbrišete nekim dezinfekcionim sredstvom. To može biti i običan, jači rastvor vode i alkoholnog sirćeta čiji će miris brzo da izvetri. Obrišite suvom, čistom krpom i fioka je spremna za vraćanje u frižider.