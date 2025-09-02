Najprljaviji predmet u vašem domu nalazi se u kuhinji: Skoro niko ne obraća pažnju na njega

Mislili ste da je kupatilo najprljavije mesto u kući? Istraživanje Nacionalne fondacije za sanitaciju iz 2011. godine otkrilo je da je kuhinjski sunđer predmet sa najviše bakterija u prosečnom domaćinstvu.

Zašto je kuhinjski sunđer najprljaviji

Naučnici su u 22 domaćinstva uzeli uzorke sa 30 različitih površina. U čak 77% sunđera ili kuhinjskih krpa pronađene su koliformne bakterije, uključujući vrste poput salmonele i E. coli. Za poređenje, samo 5% WC šolja imalo je iste bakterije.

Pravilno čišćenje sunđera

Džesika Ek, iz Američkog instituta za čišćenje, savetuje namakanje sunđera pet minuta u rastvoru od jedne litre vode i tri kašike izbeljivača, a zatim sušenje na otvorenom. Ovaj postupak ponavljajte barem jednom nedeljno.

Zahra Mohammad, stručnjak za mikrobiologiju hrane, preporučuje podgrevanje sunđera u mikrotalasnoj na najjačoj temperaturi jednu minutu. Ona ovaj postupak sprovodi čak dva puta dnevno.

Koliko često menjati sunđer

Američko ministarstvo poljoprivrede upozorava da ni mikrotalasno podgrevanje ni kuvanje ne eliminišu mogućnost unakrsne kontaminacije. Stručnjaci se slažu da sunđer treba menjati redovno:

Prema Ek, najmanje svake dve do tri nedelje, u zavisnosti od učestalosti upotrebe.

Mohammad je još stroža – ona novi sunđer uvodi svake nedelje, a ranije je zameni čim primeti da je prljava.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com