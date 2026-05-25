Laminat odlazi u zaborav: Ovo je najtraženiji pod u 2026, topliji je, jeftiniji i traje godinama

Najtraženiji pod u 2026 košta manje od laminata, topliji je pod stopalima i ne boji se vode iz mašine. Pogledajte šta majstori ugrađuju.

Najtraženiji pod u 2026 nije ni parket ni laminat, nego SPC vinil koji se kod beogradskih majstora naručuje tri nedelje unapred. Cena po kvadratu pada ispod 2.000 dinara, a stopalo na njemu zimi ne trne kao na pločicama. Laminat, koji je dve decenije bio podrazumevani izbor, polako gubi bitku.

Razlog nije moda. Razlog je voda. Svako ko je imao puklu cev ispod sudopere ili je veš mašina prelila zna kako laminat nabubri za jedno popodne i kako ploče počnu da se dižu po ivicama. SPC vinil je vodootporan u celoj masi, ne samo na površini, i to je promenilo igru.

Zašto je baš SPC vinil postao najtraženiji pod

SPC znači stone plastic composite, što je u prevodu mešavina kamenog praha i PVC-a u jezgru daske. Daska je tanka oko 4 do 5 milimetara, ali tvrda kao keramika kad je gazite. Ima klik sistem identičan laminatu, pa se postavlja bez lepka, preko stare podloge, čak i preko keramike u kuhinji ako je ravna.

Topla je. Stvarno topla. Pločice u kupatilu zimi imaju oko 14 stepeni ujutru, laminat oko 18, a SPC vinil oko 20 jer ima sloj IXPE pene od 1,5 mm sa donje strane. Ta razlika se oseti čim bosi izađete iz kreveta.

Koliko košta i da li se isplati

Kvadrat solidnog SPC vinila u Srbiji se trenutno kreće od 1.800 do 3.500 dinara, sa već uračunatim klik sistemom i fabričkim premazom protiv habanja. Laminat klase AC4, koji je do juče bio standard, koštao je slično ili više, a traje upola kraće u prostoriji koja se često briše mokrom krpom.

Postavlja se lakše nego parket. Majstor uzima 400 do 700 dinara po kvadratu, a sav stari pod, ako je ravan i suv, može da ostane ispod. Nema bušenja, nema prašine, nema sušenja lepka tri dana. Stan se useljava isto veče.

Šta je SPC vinil pod, ukratko

SPC vinil je višeslojna podna obloga sa jezgrom od kamenog praha i PVC-a, debljine 4 do 6 mm, koja se klik sistemom postavlja bez lepka i izdržava vodu, vlagu i jaku gazu bez bubrenja.

Gde najbolje radi, a gde da ga ne stavljate

U stanovima, gde su zidovi tanki i pod hladan, SPC vinil rešava dva problema odjednom. Toplotu drži bolje od laminata, a buku susedima ispod prigušuje zahvaljujući peni sa donje strane. U kuhinji i hodniku, gde se najviše hoda i prosipa, ponaša se kao da ga nije briga.

Greška broj jedan. Ljudi ga stavljaju na pod ispod kog ide podno grejanje stare generacije, sa temperaturom vode preko 35 stepeni. SPC ne voli to. Maksimum koji proizvođači dozvoljavaju je 27 do 28 stepeni na površini poda. Ako imate gasni kotao iz 2005. bez termostatske glave, prvo proverite, pa ugrađujte.

Drugo, ne ide u zimsku baštu ni na terasu izloženu suncu. Direktno sunce satima dnevno ume da uvrne dasku po ivicama. Za sve unutrašnje prostorije, od ulaza do spavaće sobe, radi besprekorno.

Kako prepoznati dobar SPC vinil u prodavnici

Tražite debljinu jezgra od najmanje 4 mm i wear layer (zaštitni sloj) od 0,3 mm naviše. Ispod 0,3 mm, gornji sloj se istanji za dve godine ako u kući imate psa ili stolicu na točkićima. Daske od 0,55 mm idu u kancelarije i tu se vidi razlika u trajnosti.

Pitajte za garanciju. Ozbiljni proizvođači daju 15 do 25 godina za stambenu upotrebu. Ako prodavac muca oko tog broja ili nudi pet godina, to nije roba u koju ulažete novac.

Laminat nije mrtav, ima i dalje svoje mesto u suvim sobama sa malim budžetom. Ali kad sednete i izračunate cenu, dugovečnost i činjenicu da SPC vinil preživi i poplavu od mašine za veš, jasno je zašto je postao najtraženiji pod za renoviranje stanova u 2026.

Da li SPC vinil može preko stare keramike

Da, ako su pločice ravne i fuge nisu duboke više od 4 mm. Tanka podloga od 1,5 mm rešava sitne neravnine bez ikakvog brušenja

Koliko traje SPC vinil u stambenom prostoru

Uz wear layer od 0,3 mm i normalnu upotrebu, daska izdrži 15 do 20 godina, što je duplo duže od prosečnog laminata u kuhinji

Da li se SPC vinil greje kao laminat

Da, kompatibilan je sa podnim grejanjem do 27 stepeni na površini. Stare instalacije sa vrelijom vodom mogu da deformišu dasku

