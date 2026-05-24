Namažite rernu ovom prirodnom pastom uveče, ujutru će bez muke zablistati kao nova

Masne naslage, ostaci zagorele hrane i neprijatni mirisi nestaju. Namažite rernu ovom prirodnom pastom uveče i ostavite da deluje preko noći.

Temeljno čišćenje rerne je neophodno za uklanjanje nakupljene masnoće i prljavštine koja može izazvati dim, neprijatne mirise, pa čak i požar. Urednici The Kitchn-a testirali su pet potpuno prirodnih metoda za čišćenje rerne i pronašli onu koja daje najbolje rezultate. To je bezbedan i efikasan postupak bez jakih hemikalija i rizika od aktiviranja detektora dima, što se može desiti kod automatskog čišćenja na visokim temperaturama. Iako zahteva malo vremena i truda, rezultat je vredan toga, a verovatno već imate sve potrebne sastojke kod kuće. Namažite rernu ovom prirodnom pastom i samo gledajte kako deluje.

U nastavku su detaljna uputstva o tome kako prirodno očistiti rernu.

Prirodno čišćenje rerne je moguće

Masne naslage, ostaci zagorele hrane i neprijatni mirisi su uobičajeni problemi u rernama, posebno ako se ne čiste redovno. Mnogi ljudi odmah pribegavaju agresivnim hemikalijama ili programu za samočišćenje, ali takve metode mogu biti neprijatne zbog jakih isparenja, a u starijim rernama potencijalno problematične. Dobra vest je da se rerna može efikasno očistiti i prirodno, uz pomoć sirćeta, sode bikarbone i malo strpljenja. Evo kako.

Kako očistiti rernu sodom bikarbonom i sirćetom

Za ovaj postupak biće vam potrebna soda bikarbona, voda, gumene rukavice, vlažna krpa, plastična ili silikonska špatula, bočica sa raspršivačem i belo sirće. Prvo uklonite sve rešetke, kamen za picu, termometar i sve ostalo unutar rerne.

Zatim, pripremite pastu za čišćenje mešanjem pola šolje sode bikarbone sa nekoliko kašika vode u maloj posudi. Mešajte dok ne dobijete gustu, mazivu smesu, za šta je obično potrebno oko tri kašike vode. Namažite rernu ovom prirodnom pastom po celoj unutrašnjosti, vodeći računa da izbegnete grejne elemente.

Preporučuje se upotreba rukavica kako biste lakše dosegli sve uglove, posebno one najprljavije. Dok nanosite pastu, soda bikarbona će postati smeđa i smesa može imati neujednačenu konzistenciju, što je normalno.

Ostavite pastu da deluje najmanje 12 sati, ili preko noći. Tokom ovog vremena možete očistiti rešetke rerne.

Nakon 12 sati, obrišite što više osušene paste vlažnom krpom. Ostružite sve tvrdokorne ostatke plastičnom ili silikonskom špatulom. Zatim sipajte belo sirće u bočicu sa raspršivačem i poprskajte sva mesta gde ima tragova sode bikarbone. Sirće će reagovati sa sodom i stvoriti laganu penu.

Na kraju, obrišite penastu smesu vlažnom krpom. Ponavljajte postupak dok se svi ostaci ne uklone, dodajući još vode ili sirćeta ako je potrebno da bi rerna bila potpuno čista i sjajna. Vratite očišćene rešetke i druge predmete u rernu i gotovi ste.

Dodatni saveti za prirodno čišćenje

Metoda sa sodom bikarbonom i sirćetom je najbolja za dubinsko čišćenje i tvrdokornu prljavštinu. Za redovno održavanje i uklanjanje manje prljavštine, možete isprobati i jednu od sledećih prirodnih metoda.

Jedna metoda je mešavina šećera i jabukovog sirćeta: rastvorite dve kašike šećera u šolji jabukovog sirćeta, sipajte u bočicu sa raspršivačem, poprskajte unutrašnjost rerne i obrišite je mikrofiber krpom posle dva sata.

Druga opcija je parno kupatilo sa sirćetom: sipajte vodu i šolju alkoholnog sirćeta u pleh, stavite u rernu i zagrejte na 175 °C dok voda ne proključa.

Zatim isključite rernu i ostavite paru da deluje pola sata pre brisanja. Sličan postupak je parno kupatilo sa limunom, gde umesto sirćeta, u vodu se iscedi sok od dva limuna za dodatnu svežinu.

Za lakše mrlje možete koristiti i deterdžent za pranje sudova: pomešajte dve kašike deterdženta sa toplom vodom, površine očistite sunđerom, isperite vlažnom krpom i na kraju osušite.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com