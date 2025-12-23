Veoma prost ali i veoma efikasan trik koji koji uključuje samo metlu i penu za brijanje!

Nanela je penu za brijanje ovako na metlu i sada svi živi kopiranju njen trik za čišćenje.

Za mnoge trikove ste znali ali šta kažete na ovaj – uključuje samo penu i metlu!

Ovo je trik za čišćenje WC-a koji su mame širom sveta opisale kao „dar s neba“.

Vrlo jednostavno, trik se sastoji od toga da ljudi premazuju kadu, pločice i područje oko svojih WC šolje kremom za brijanje, jer ona radi „neverovatan posao“ uklanjanja mirisa urina i ostavlja keramiku savršeno čistom.

„Imam tri mala dečaka i svaki drugi dan čistim kremom za brijanje kako bih uklonila neprijatne mirise“, rekla je jedna obožavateljka.

Nedavno je ovaj trik postao još popularniji zahvaljujući objavi na Fejbuku. Mama Kej rekla je da je koristila metlu na koju je nanela penu za ribanje kupatila. Obično su se koristile krpe ili maramice za nanošenje kreme za brijanje oko pločica što je poprilično neprijatna vežba.

Međutim trik s metlom s dugom drškom, znači da možete ribati WC prostor, a ujedno i sačuvati svoja leđa, prenosi Jutarnji.

