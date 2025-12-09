Napravila domaći sprej za čišćenje rerne: Kunem se, nikada neću više kupiti hemijska sredstva!

Čišćenje rerne ne mora više da bude mukotrpan posao. Ovaj sprej će je očistiti začas, i to uz minimalan trud

„Nikada više u životu neću kupiti nikakvo sredstvo za čišćenje rerne, kunem vam se!“

Tim rečima je oduševljena domaćica podelila na Fejsbuku svoj recept za čišćenje rerne koji je postao praktično viralan, budući da ima nekoliko hiljada šerova.

"Tried the Pinterest homemade oven cleaner, and I'm sold on it. Will never buy another oven cleaner again. Worked… Posted by Love What Matters on Tuesday, March 6, 2018

Sastojci za čišćenje rerne:

1/4 šolje deterdženta za sudove

1/2 šolje limunovog soka

1 šolja sirćeta

1 1/4 šolje vode

Sve to sipajte u neku posudu sa raspršivačem pa nežno promućkajte kako bi se sastojci dobro pomešali.

Poprskajte rernu, ostavite malo da deluje i uz minimalno truda rerna će delovati kao nova.

Dodatni trik za čišćenje rerne

Čišćenje rerne spada u kućne poslove koji se najčešće izbegavaju. Ako se rerna ne čisti posle svake upotrebe vremenom se stvaraju tvrdokorne mrlje koje je teško ukloniti. Ali niko nema snage da posle pripremljenog ručka i opranih sudova čuči i riba rernu. Zato se taj posao uvek odlaže, ali i za to postoji rešenje. Pomoću domaće paste možete da očistite rernu nikad jednostavnije i to dok spavate. Ova pasta skida i najtvrdokornije mrlje bez previše ribanja i čučanja. Obavezno isprobajte.

Sastojci:

1/2 šolje sode bikarbone

1 kašika praška za sudove

malo vode

sirće

U posudi pomešajte sodu bikarbonu i prašak za sudove, pa dodaje malo vode. Smesa treba da bude gusta. Iz rerne izvadite rešetke i one bočne i onu iz sredine, pa utapkajte pastu svuda.

Zatvorite rernu i ostavite preko noći, a sutradan poprskajte sirćetom. Uzmite magičnu krpu i samo očistite. Ako imate veliku sudoperu napunite je vrelom vodom i stavite unutra tablete za mašinu za sudove i kada se rastvore stavite rešetke. Ostavite preko noći da deluje, obrišite sunđerom i isperite. Možete i u kadi da ih potopite ako nemate veliku sudoperu.

