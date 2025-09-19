Naši stari nikad nisu sadili smokvu blizu kuće – postoji veoma dobar razlog za sve to

Najbolji trikovi i saveti za održavanje smokve, kao i neka zanimljiva narodna verovanja.

Mnogi koji žive u kući sa dvorištem žele da svoj vrt ulepšaju sadnjom biljaka. Često se odlučuju za drveće koje pruža hladovinu tokom vrućih letnjih dana ili za voćke koje će obradovati ukusnim plodovima.

Bez obzira na to koju nameru imate pri sadnji drveća, važno je da se prethodno posavetujete sa stručnjacima. Time ćete saznati da li imate odgovarajuće uslove za sadnju određenog drveta. Takođe, od velike je važnosti da se dobro informišete o vrsti drveta koje planirate posaditi, jer neka drveća nisu poželjna u blizini kuće jer mogu prouzrokovati štetu.

Na primer, da li ste znali da smokve nisu idealne za sadnju u blizini kuće? Smokve imaju veoma invazivno korenje koje raste i širi se velikom brzinom. Korenje smokve stalno traži vlagu, lako prodire u pukotine i može doći do temelja kuće, naročito u vlažnijim područjima.

Ovo takođe može stvoriti probleme sa infrastrukturom, posebno podzemnim instalacijama. Korenje se omotava oko vodovodnih, kanalizacionih i drugih cevi, te može čak oštetiti ili probušiti te instalacije. Ako biste pitali nekoga ko je imao problema sa smokvama, verovatno bi vam rekli da što dalje od kuće, to bolje.

