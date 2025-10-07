Navlači bedu i nemaštinu na vrat: Evo zašto ogledala nikad ne treba držati na ova 3 mesta u kući

Navlači bedu i nemaštinu na vrat.

Ogledalo u vašem domu ne unosi samo lepotu, već i potencijalnu negativnu energiju. Prema drevnim kineskim principima feng šuija, postavljanje ogledala zahteva mudrost i pažnju.

Evo nekoliko ključnih saveta:

1. Izbegavajte postavljanje naspram ulaznih vrata i prozora: Ogledala postavljena na ovim mestima mogu izazvati odliv pozitivne energije iz doma, što može dovesti do nepredviđenih nevolja i poremetiti harmoniju prostora. Pazite da vaša vrata i prozori budu otvoreni za dobrodošlicu pozitivnoj energiji.

2. Budite oprezni u spavaćoj sobi: Postavljanje ogledala u spavaću sobu može doneti neželjene posledice prema feng šuiju. Refleksija osobe koja spava u ogledalu smatra se nepovoljnom, jer može remetiti miran san i uticati na porodične odnose. Ako ipak želite ogledalo u spavaćoj sobi, razmislite o postavljanju unutar ormara radi očuvanja pozitivne energije.

3. Održavajte Harmoniju u kuhinji: Ogledalo postavljeno pored šporeta može prema verovanjima smanjiti energiju i uzrokovati umor. Umesto toga, razmotrite postavljanje ogledala blizu stola gde porodica uživa u obrocima, kako biste podstakli bogatstvo i održali harmoniju u domu.

Ako se ogledalo slomi, prema tradiciji feng šuija, važno je isprati fragmente i baciti ih kako biste izbegli nevolje i očuvali pozitivnu atmosferu u domu.

