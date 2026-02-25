Ne bacajte koru ove voćke, pravo je blago u kući: leči psorijazu i hemoroide, skida bradavice

Nikad ne bacajte koru banane, pravo je blago u kući. Možete je iskoristiti na razne načine u domaćinstvu, kao i za smanjenje raznih tegoba.

Indijanci je vekovima koriste u razne svrhe. Zdrava je i bogata vlaknima, ali je i njena kora veoma korisna. Nikad ne bacajte koru banane, pravo je blago u kući.

Koru banane obično bacamo, a Indijanci je vekovima koriste u razne svrhe.

Utrljajte koru od banane na kožu, ona će delovati kao antioksidans, hidratizovati je, ublažiti svrab i pomoći kod psorijaze. Koristi se unutrašnja strana kore.

Obične, bezopasne bradavice mogu se ukloniti trljanjem unutrašnjosti kore banane.

Osim toga, koru banane možete koristiti na razne načine u domaćinstvu.

1. Očistite listove biljaka

Obrišite listove vaših sobnih biljaka korom od banane. Biće očišćena od prašine, nahranjena, ali i dobiti svež sjaj.

2. Stavite ih na meso kada se peku

Ako stavite koru od banane na meso kada ga pečete na roštilju ili u tiganju, ono će sačuvati sočnost i neće se osušiti.

3. Oslobodite se akni

Kora banane sadrži enzime koji će blagotvorno delovati i hraniti kožu, pa lice prekrijte unutrašnjom stranom kore. Na isti način, kora pomaže u lečenju hemoroida.

4. Izlečite bradavicu

Ako imate bradavicu negde na koži, znate koliko je teško da je se otarasite. Svake večeri utrljajte unutrašnjost kore na bradavicu, a zatim stavite koru banane na bradavicu i umotajte je da spava. Za najviše dve nedelje bradavica bi trebalo da nestane.

5. Izbelite zube

Sve što treba da uradite je da ih trljate unutrašnjom stranom banane dva minuta pre pranja. Brzo ćete videti rezultate.

6. Smanjite svrab

Naročito nakon ujeda komaraca. Stavite koru banane na ubod i svrab će brzo nestati.

7. Ublažite simptome depresije

Poznato je da banana utiče na pozitivno raspoloženje. Ne bacajte koru, napravite čaj od kore banane. Dodajte koru dve banane u malu posudu sa ključalom vodom. Ostavite da ključa zajedno 10-15 minuta, a zatim sipajte u šolju. Takođe će vam pomoći kod nesanice i hidratizovati vaše telo.

8. Oslobodite se insekata

Idealno za sve one koji imaju baštu i ne žele da koriste insekticide. Zakopajte komade kore od banane nekoliko centimetara duboko oko biljaka i insekti će ih izbegavati.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com