Ne bacajte ovo iz kuhinje – biljke će vam eksplodirati od rasta!

Većina domaćica svakodnevno baca nešto iz kuhinje, ne znajući da upravo to može pretvoriti baštu u zelenu eksploziju. Otkrijte prirodni trik za rast biljaka, bez hemije i bez troška – direktno iz vaše kuhinje.
Zvuči kao šala, ali ono što svakodnevno bacamo u kantu može biti zlato za naše saksije. Ako imate biljke koje stagniraju, venu ili jednostavno ne izgledaju srećno – vreme je da zavirite u sopstvenu kuhinju.
Kafa, ljuske i voda od kuvanja – trio za rast
Ostatak od jutarnje kafe (talog) je pun azota, koji podstiče rast lišća. Ljuske od jaja su prepune kalcijuma, koji jača koren i sprečava truljenje. A voda u kojoj ste kuvali povrće? Prepuna minerala koje biljke obožavaju.
Kako koristiti bez greške
– Talog od kafe: Ostavite da se osuši, pa ga pomešajte sa zemljom. Ne preterujte – jednom nedeljno je dovoljno.
– Ljuske od jaja: Usitnite ih što sitnije i pospite oko stabljike.
– Voda od kuvanja: Ohladite i zalijte biljke, ali bez soli!
Koje biljke najviše vole ovu negu?
Sobne biljke poput fikusa, monstere, zmajevca i sve vrste začinskog bilja (bosiljak, ruzmarin, nana) reaguju neverovatno na ovu domaću negu.
Greške koje treba izbeći
Ne koristite vodu sa solju ili začinima. Ne sipajte sve odjednom – biljke ne vole šok. I ne zaboravite da pratite reakciju biljke – ako listovi žute, pauzirajte.
Zašto ovo radi?
Zato što biljke ne traže skupe preparate – traže ono što je prirodno, poznato i lako svarljivo. Baš kao i mi.
Otkad sam počela da koristim kuhinjski otpad kao đubrivo, moje biljke su bukvalno podivljale. Monstera mi je dala novi list za tri dana, a bosiljak miriše kao da je iz mediteranskog raja.
