Ne bacajte ovo iz kuhinje – biljke će vam eksplodirati od rasta!

Većina domaćica svakodnevno baca nešto iz kuhinje, ne znajući da upravo to može pretvoriti baštu u zelenu eksploziju. Otkrijte prirodni trik za rast biljaka, bez hemije i bez troška – direktno iz vaše kuhinje.

Zvuči kao šala, ali ono što svakodnevno bacamo u kantu može biti zlato za naše saksije. Ako imate biljke koje stagniraju, venu ili jednostavno ne izgledaju srećno – vreme je da zavirite u sopstvenu kuhinju.

Kafa, ljuske i voda od kuvanja – trio za rast

Ostatak od jutarnje kafe (talog) je pun azota, koji podstiče rast lišća. Ljuske od jaja su prepune kalcijuma, koji jača koren i sprečava truljenje. A voda u kojoj ste kuvali povrće? Prepuna minerala koje biljke obožavaju.

Kako koristiti bez greške

– Talog od kafe: Ostavite da se osuši, pa ga pomešajte sa zemljom. Ne preterujte – jednom nedeljno je dovoljno.

– Ljuske od jaja: Usitnite ih što sitnije i pospite oko stabljike.

– Voda od kuvanja: Ohladite i zalijte biljke, ali bez soli!

Koje biljke najviše vole ovu negu?

Sobne biljke poput fikusa, monstere, zmajevca i sve vrste začinskog bilja (bosiljak, ruzmarin, nana) reaguju neverovatno na ovu domaću negu.

Greške koje treba izbeći

Ne koristite vodu sa solju ili začinima. Ne sipajte sve odjednom – biljke ne vole šok. I ne zaboravite da pratite reakciju biljke – ako listovi žute, pauzirajte.

Zašto ovo radi?

Zato što biljke ne traže skupe preparate – traže ono što je prirodno, poznato i lako svarljivo. Baš kao i mi.

Otkad sam počela da koristim kuhinjski otpad kao đubrivo, moje biljke su bukvalno podivljale. Monstera mi je dala novi list za tri dana, a bosiljak miriše kao da je iz mediteranskog raja.

