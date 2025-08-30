Ne bacajte ovu sitnicu iz kuhinje – samo je dodajte vodu za zalivanje paprika i rodiće kao lude!

Najbolja domaća prihrana za mlade paprike iz kuhinje.
Ako ste novi u uzgoju paprika sadnja može biti teška.
Ove mlade biljčice imaju specifične potrebe za svetlom, đubrivom, presađivanjem kako bi dobro rasle i dale mnogo plodova. Kako bi biljke bile bujne, lepih listova, a kasnije sa mnogo cvetova i plodova, morate da ih lepo negujete.
Za to možete koristiti i prihranu koju ćete sami napraviti od samo 3 namirnice koje imate već u svojoj kuhinji.
Evo šta vam je potrebno.
Sastojci:
- 1 kašika suvog kvasca
- 1 kašika sode bikarbone
- 1 litar tople vode
Postupak:
Sve sastojke pomešati. Ostaviti da stoje dva sata. Razblažite sa 10 litara vode i zalijte vaše biljke.
Kvasac sadrži vitamin B, minerale i druge sastojke. Dodavanjem kvasca u zemlju povećava se koncentracija azota i fosfora, te biljke bolje rastu. Soda bikarbona uništava štetne materije i sprečava pojavu gljivica na biljkama.
