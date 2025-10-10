Ne bacajte stare peškire – trik koji štedi grejanje i do 30%

Ako imate stare peškire, ne bacajte ih – možete ih iskoristiti da smanjite gubitak toplote i uštedite i do 30% na grejanju. Trik je jednostavan: peškiri se koriste kao barijera protiv hladnog vazduha koji ulazi kroz proreze na prozorima i vratima.

Kako stari peškiri štede grejanje?

Stari peškiri se postavljaju duž ivica prozora i vrata gde najčešće ulazi hladan vazduh. Oni deluju kao improvizovana izolacija, sprečavajući da toplota iz doma „curi“, a hladnoća ulazi.

Kad se pravilno postave, peškiri mogu da smanje potrebu za dodatnim grejanjem, jer prostor ostaje topliji duže. To znači manje uključivanja grejalica, manje trošenja struje ili gasa – i konkretna ušteda na računu.

Gde i kako da postavite peškire za maksimalan efekat?

Najbolje je da ih stavite:

Duž donje ivice prozora (posebno ako su stari ili loše dihtuju). Ispod ulaznih vrata, naročito ako osećate promaju. Oko balkonskih vrata, gde najčešće „vuče“.

Možete ih urolati kao kobasicu i pritisnuti uz ivicu. Ako želite da bude estetski, stavite ih u navlaku od stare jastučnice ili ukrasne tkanine.

Da li ovaj trik stvarno radi?

Da – i to ne samo u teoriji. Ljudi koji su probali kažu da su primetili razliku već prve večeri. Toplota se zadržava, prostorije se brže zagrevaju, a grejalice rade kraće. Naravno, efekat zavisi od stanja vaših prozora i vrata, ali u kombinaciji sa drugim merama – ovaj trik je zlata vredan.

Kako da dodatno pojačate efekat?

1. Kombinujte peškire sa zavesama od debljeg materijala.

2. Koristite samolepljive trake za dihtovanje prozora.

3. Noću spuštajte roletne – zadržavaju toplotu.

4. Zatvarajte vrata između prostorija da se toplota ne rasipa.

Ne morate odmah da menjate stolariju ili kupujete skupu izolaciju. Ponekad je dovoljno da pogledate oko sebe – i iskoristite ono što već imate. Stari peškiri, koje ste možda hteli da bacite, mogu da postanu vaši saveznici u borbi protiv hladnoće. I ne, nije trik iz interneta – ovo je provereno, praktično i domaćinski.

Najčešća pitanja:

Da li peškiri mogu da zamene profesionalnu izolaciju?

– Ne, ali mogu značajno da pomognu dok ne rešite izolaciju trajno.

Koliko peškira mi treba za ceo stan?

– Zavisi od broja prozora i vrata – obično 5–10 je dovoljno za osnovnu zaštitu.

Da li mogu da koristim i druge tkanine?

– Naravno! Stare jastučnice, ćebad, pa čak i majice mogu da posluže.

Isprobajte ovaj trik večeras – uzmite peškir, zatvorite promaju i videćete razliku već sutra! Ako vam se dopalo, podelite sa nekim ko se smrzava – možda mu baš ovo promeni zimu.

