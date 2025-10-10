Ne bacajte stare peškire – trik koji štedi grejanje i do 30%

Urolan stari peškir postavljen duž ivice prozora kao zaštita od hladnog vazduha.
Foto: Krstarica/AI

Ako imate stare peškire, ne bacajte ih – možete ih iskoristiti da smanjite gubitak toplote i uštedite i do 30% na grejanju. Trik je jednostavan: peškiri se koriste kao barijera protiv hladnog vazduha koji ulazi kroz proreze na prozorima i vratima.

Kako stari peškiri štede grejanje?

Stari peškiri se postavljaju duž ivica prozora i vrata gde najčešće ulazi hladan vazduh. Oni deluju kao improvizovana izolacija, sprečavajući da toplota iz doma „curi“, a hladnoća ulazi.

Kad se pravilno postave, peškiri mogu da smanje potrebu za dodatnim grejanjem, jer prostor ostaje topliji duže. To znači manje uključivanja grejalica, manje trošenja struje ili gasa – i konkretna ušteda na računu.

Gde i kako da postavite peškire za maksimalan efekat?

Najbolje je da ih stavite:

  1. Duž donje ivice prozora (posebno ako su stari ili loše dihtuju).
  2. Ispod ulaznih vrata, naročito ako osećate promaju.
  3. Oko balkonskih vrata, gde najčešće „vuče“.

Možete ih urolati kao kobasicu i pritisnuti uz ivicu. Ako želite da bude estetski, stavite ih u navlaku od stare jastučnice ili ukrasne tkanine.

Da li ovaj trik stvarno radi?

Da – i to ne samo u teoriji. Ljudi koji su probali kažu da su primetili razliku već prve večeri. Toplota se zadržava, prostorije se brže zagrevaju, a grejalice rade kraće. Naravno, efekat zavisi od stanja vaših prozora i vrata, ali u kombinaciji sa drugim merama – ovaj trik je zlata vredan.

Kako da dodatno pojačate efekat?

1. Kombinujte peškire sa zavesama od debljeg materijala.

2. Koristite samolepljive trake za dihtovanje prozora.

3. Noću spuštajte roletne – zadržavaju toplotu.

4. Zatvarajte vrata između prostorija da se toplota ne rasipa.

Ne morate odmah da menjate stolariju ili kupujete skupu izolaciju. Ponekad je dovoljno da pogledate oko sebe – i iskoristite ono što već imate. Stari peškiri, koje ste možda hteli da bacite, mogu da postanu vaši saveznici u borbi protiv hladnoće. I ne, nije trik iz interneta – ovo je provereno, praktično i domaćinski.

Najčešća pitanja:

Da li peškiri mogu da zamene profesionalnu izolaciju?

– Ne, ali mogu značajno da pomognu dok ne rešite izolaciju trajno.

Koliko peškira mi treba za ceo stan?

– Zavisi od broja prozora i vrata – obično 5–10 je dovoljno za osnovnu zaštitu.

Da li mogu da koristim i druge tkanine?

– Naravno! Stare jastučnice, ćebad, pa čak i majice mogu da posluže.

Isprobajte ovaj trik večeras – uzmite peškir, zatvorite promaju i videćete razliku već sutra! Ako vam se dopalo, podelite sa nekim ko se smrzava – možda mu baš ovo promeni zimu.

