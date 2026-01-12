Ne bacajte stare sunđere: Evo zašto ih sada u januaru treba staviti u baštu

Stručnjak za baštovanstvo Ričard King otkriva kako da maksimalno iskoristite kućni otpad, poput starih sunđera u bašti

Baštovani masovno dodaju sunđere u bašte – evo zašto je to toliko važno.

Iako može zvučati čudno, stari žuti sunđeri koji se koriste za pranje posuđa i tanjira zapravo mogu pomoći u negovanju bašte. Takođe, podstiču rast cveća, pomoći voću i povrću i jačanju žive ograde, pod uslovom da su to prirodni sunđeri. Naime, prirodni (ne sintetički) sunđeri su među neobičnim predmetima koje možete dodati u svoju kantu za kompost kako biste stvorili novo, bogato i hranljivo zemljište za svoju baštu.

Kada pomislite na kompost, verovatno vam padnu na pamet lišće, uvelo cveće, kore krompira koji se dodaju u gomilu komposta da bi se postepeno pretvorile u hranljiv malč. Taj malč se zatim rasipa po bašti kako bi se podstakao rast i poboljšao kvalitet zemljišta, piše Express, a prenosi Danas.rs.

Ali zapravo postoji čitav niz drugih kućnih predmeta koje možete dodati u svoju gomilu komposta. Tu spadaju i sunđeri za pranje posuđa, sve dok nisu sintetički.

Šta će sunđer u bašti?

Stručnjak za baštovanstvo Ričard King dao nam je nekoliko saveta kako da maksimalno iskoristite kućni otpad, otkrivajući neke neobične kompostibilne predmete.

„Kako se proleće približava, sa dužim danima i toplijim temperaturama, baštovani će otkriti da njihove gomile komposta napreduju. Za one koji tek počinju, sada je odlično vreme za reciklažu.

Gomile komposta su neverovatno korisne za zemljište, obezbeđujući biljkama bogate hranljive materije i odličan način da se vrati prirodi. Kompostiranje ovih često zanemarenih materijala smanjuje otpad, a istovremeno obogaćuje zemljište raznim hranljivim materijama.“

Umesto da bacate stare sunđere, možete ih iseckati i dodati u kompost. Ako su napravljeni od prirodnih materijala poput lufe ili celuloze, odlični su! Koriste za balansiranje materijala bogatih azotom i apsorpciju vode, održavajući kompost prijatno vlažnim i pogodnim za mikrobnu aktivnost.

„Sintetičke kuhinjske sunđere, međutim, nikada ne treba kompostirati jer mogu uneti toksine u kompost“, rekao je King.

