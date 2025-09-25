Ne čekajte da zahladi! Evo tačnog dana kada treba da unesete cveće – i spasite ga

Ne dozvolite da vam cveće propadne zbog jedne noći – evo kada tačno treba da ga unesete.

Ako ste ikada ujutru zatekli uvelo cveće na terasi, znate koliko boli taj prizor. A sve zbog jedne noći. Jednog mraza. Jednog „ma još je toplo, ima vremena“. Nema više vremena.

Evo tačnog datuma kada treba da unesete cveće – i spasite ga.

Prema prognozama i iskustvu baštovana, idealno vreme za unos cveća je između 28. septembra i 2. oktobra. To je period kada noćne temperature počinju da padaju ispod 10°C, što je za većinu sobnih i osetljivih biljaka znak za uzbunu.

Ne čekajte da zahladi naglo – biljke ne vole šok.

Kako da prepoznate da je vreme?

Ako primetite da listovi počinju da žute, da se biljka usporava i da zemlja ostaje vlažna duže nego inače – to je znak da je vreme za selidbu.

Gde da ih smestite?

Unesite ih u najsvetliju prostoriju, ali dalje od radijatora. Idealno je da imaju dnevnu svetlost i stabilnu temperaturu. Ako nemate mesta, razmislite o improvizovanim policama uz prozor – biljke će vam biti zahvalne.

Šta da uradite pre unosa?

Pre nego što unesete cveće, obavezno pregledajte biljke za insekte, očistite saksije i uklonite suvo lišće. Tako ćete sprečiti da se štetočine usele sa njima.

Bonus savet za one koji ne žele da rizikuju

Mnogi iskusni baštovani svake jeseni prave spisak za selidbu biljaka – jasno odvajaju one koje idu unutra, one koje mogu da ostanu napolju, i one koje je vreme da se presađuju. Pokazalo se da je najveća greška čekati poslednji trenutak, jer biljke ne praštaju nagle promene. Planiranje unapred štedi vreme, sprečava stres i čuva zdravlje biljaka.

