Ne košta ni dinara, a biljke eksplodiraju: Domaća prihrana koju cveće obožava – buja kao od šale

Cveće buja kao od šale uz domaću prihranu od banane, kafe i ljuski jajeta. Recept koji ne košta ništa, a biljke eksplodiraju za dve nedelje.

Biljke vam venu, listovi blede, a cvetovi se broje na prste? Postoji domaći trik koji ne košta ni dinara, a vaše cveće buja kao od šale već posle dve nedelje.

Reč je o prihrani koju bake koriste decenijama, a moderni vrtlari je ponovo otkrivaju jer rezultat vidite golim okom.

Bez hemije, bez skupih granula, bez odlaska u rasadnik.

Zašto cveće buja kao od šale uz kućnu prihranu

Tajna leži u onome što svakog dana bacate u đubre.

Ljuske od jaja, talog od kafe, voda od kuvanog povrća i kora od banane prava su riznica minerala. Sadrže kalcijum, kalijum, magnezijum i azot u oblicima koje koren upija postepeno. Industrijska đubriva često „spale“ osetljive sobne biljke jer su prejaka.

Domaća prihrana radi sporo, ali sigurno.

Najbolje od svega? Zemlja ostaje živa. Mikroorganizmi se hrane organskom materijom i pretvaraju je u hranljive sastojke koje koren prepoznaje.

Recept od banane i kafe zbog kog cveće eksplodira

Evo konkretne kombinacije koja daje rezultat na muškatlama, petunijama, ružama u saksiji i sobnim zelenim biljkama. Pripremite je u flaši od dva litra.

Kora od jedne zrele banane iseckana na sitno

Dve kašike osušenog taloga od kafe

Zdrobljene ljuske od tri jajeta

Litar i po mlake, odstajale vode

Sve sastojke ubacite u flašu, promućkajte i ostavite 48 sati na sobnoj temperaturi. Procedite tečnost i razblažite je sa još pola litra obične vode.

Zalivajte jednom nedeljno, direktno oko korena, nikako po listovima. Brzo ćete videti kako biljke eksplodiraju od cvetova.

Najčešće greške zbog kojih biljke ne bujaju

Ljudi često preteraju i zaliju biljku svaki dan ovom mešavinom. To je najveća greška. Koren se uguši, a zemlja postane kisela i pljesniva.

Druga česta zabuna jeste sipanje sirovog taloga od kafe direktno u saksiju. Talog mora biti osušen, inače privlači mušice i stvara buđ.

Treća zamka su ljuske od jaja koje niste oprali. Ostaci belanca se ukvare i ispuštaju neprijatan miris. Uvek ih isperite i osušite pre upotrebe.

Kada cveće raste kao iz vode, a kada miruje

Prihrana ima smisla od marta do oktobra, dok je biljka u fazi rasta. Zimi cveće spava i ne traži dodatnu hranu. Ako tada zalivate ovom mešavinom, samo gomilate soli u zemlji i slabite koren.

Posebno reaguju muškatle, fuksije, begonije, surfinije i sobne biljke poput pothosa i monstere.

Orhideje preskočite, one traže potpuno drugačiji režim. Sukulentima ova prihrana ne odgovara jer vole siromašnu zemlju.

Dodatni trik za biljke koje bujaju kao od šale

Jednom mesečno dodajte kašičicu pepela od drveta u zemlju oko biljke. Pepeo je prirodni izvor kalijuma i fosfora i tera štetočine.

Pažljivo, samo malo, jer previše pepela podiže pH zemlje.

Voda od kuvanja jaja, ohlađena i nezasoljena, takođe je pravi mineralni napitak za saksijsko cveće. Sadrži kalcijum koji je iscurio iz ljuski tokom kuvanja. Šteta je prosipati je u sudoperu kada može da zameni kupovno đubrivo.

Probajte mešavinu dve nedelje i posmatrajte listove. Ako se cveće „razbudi“ i krene da pušta nove pupoljke, znate da ste pogodili formulu.

