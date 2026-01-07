Ne košta ni dinara: Provereni trik koji eliminiše neprijatne mirise prženja ribe

Možda vam zvuči šašavo, ali ovaj trik provereno radi sa prženjem ribe! Probajte već danas, iako nekima deluje nestvarno

Prženje ribe može biti mukotrpan posao. Ali, čak i kada ga završite, ribu osećate još satima u kući, jer se miris pržene ribe zadržava dugo.

Ovo može biti nezgodno posebno ako su vam se najavili gosti. Kako biste to sprečili, mi vam donosimo jedan proveren trik, za koji kažu da je efikasan, iako deluje banalno.

Naime, u ulje u kojem pržite ribu, ubacite pet čačkalica i videćete miris će biti mnogo manje intenzivan. Praktično ga neće bi biti. Naravno, ako pržite više ribe, čačkalice povremeno morate da menajte.

