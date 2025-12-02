Ne otvarajte prozore između 8 i 10 tokom zime: Svi to radimo, a nismo svesni kakvu grešku pravimo

Ne preporučuje se provetravanje između 8 i 10 časova ujutru tokom zime. Ova preporuka deluje iznenađujuće, ali se zasniva na nekoliko faktora

Tokom zime, održavanje dobrog kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru od suštinskog je značaja za naše zdravlje i udobnost.

Ipak, ne preporučuje se provetravanje doma između 8 i 10 časova ujutru tokom perioda velike hladnoće. Ova preporuka može delovati iznenađujuće, ali se zasniva na nekoliko faktora povezanih sa spoljašnjom temperaturom, zagađenjem vazduha i energetskom efikasnošću.

Između 8 i 10 časova ujutru, ljudske aktivnosti su na vrhuncu: odlazak na posao, gust saobraćaj i povećana upotreba javnog prevoza i privatnih vozila. Ova jutarnja gužva dovodi do znatnog povećanja emisije zagađujućih materija, naročito u urbanim sredinama. Otvaranjem prozora u tom periodu izlažete svoj dom većoj količini zagađenog spoljašnjeg vazduha, čime se narušava kvalitet vazduha koji udišete u zatvorenom prostoru.

Jutarnji vrhunac zagađenja

Rani jutarnji sati su često najhladniji deo dana, naročito zimi. Provetravanje doma između 8 i 10 časova znači unošenje izrazito hladnog spoljašnjeg vazduha, koji može brzo da snizi unutrašnju temperaturu. Ovakav pad temperature primorava grejni sistem da radi jače kako bi ponovo postigao prijatnu toplinu, što dovodi do veće potrošnje energije i samim tim većih računa za grejanje

Uticaj na energetsku efikasnost

Održavanje stabilne temperature u domu ključno je za dobru energetsku efikasnost. Provetravanjem tokom najhladnijih sati narušava se toplotna ravnoteža, pa grejni uređaji moraju da nadoknade gubitak toplote. Takvo dodatno opterećenje ne samo da povećava potrošnju energije već može i da skrati vek trajanja grejnih sistema, jer se izlažu intenzivnijim i češćim radnim ciklusima.

Kad je najbolje vreme za provetravanje zimi

Kako bi se postigao dobar balans između svežeg vazduha i zadržavanja toplote, preporučuje se provetravanje u pogodnijem delu dana. Period oko podneva, obično između 12 i 14 časova, smatra se idealnim jer su spoljašnje temperature nešto više, a ljudska aktivnost manja, što znači i niži nivo zagađenja. Kratko, ali efikasno provetravanje od 5 do 10 minuta sasvim je dovoljno da se osveži vazduh bez značajnijeg gubitka toplote.

Najbolje prakse za optimalno provetravanje

Kratko i intenzivno provetravanje: Otvorite prozore širom 5–10 minuta kako bi se stvorila promaja koja brzo osvežava vazduh, bez hlađenja zidova i nameštaja.

Biranje prostorija za provetravanje: Prednost dajte prostorijama sa većom vlagom, poput kuhinje i kupatila, kao i spavaćim sobama, naročito nakon noćnog sna.

Upotreba mehaničke ventilacije: Ako vaš dom ima ovakav sistem, proverite da li pravilno funkcioniše. Dobro održavana mehanička ventilacija obezbeđuje stalnu razmenu vazduha bez potrebe za otvaranjem prozora.

Prilagođavanje spoljnim uslovima: U slučaju povećanog zagađenja ili ekstremnih vremenskih prilika, prilagodite navike provetravanja i birajte vreme kada je vazduh napolju najčistiji i temperature najblaže.

Provetravanje doma tokom zime ostaje neophodno za očuvanje dobrog kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru. Ipak, mudro je izbegavati period od 8 do 10 časova ujutru tokom velikih hladnoća, zbog povećanog zagađenja i niskih temperatura. Pravilnim odabirom vremena i primenom odgovarajućih navika možete obezbediti zdravu sredinu u svom domu uz istovremenu uštedu energije.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com