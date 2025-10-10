Ne pamtite kada ste zadnji put očistili vodokotlić? Ubacite 1 sastojak i brzo se rešite kamenca i štroke

Posle ovoga radiće a i izgledati kao nov.

Kada skinete poklopac vodokotlića u svom WC-u, nemojte se iznenaditi ako vas dočeka velika prljavština.

Da, prilikom čišćenja šolje mnogi zaboravljaju da i on mora da se održava kako bi pravilno radio.

Bez brige, ako reagujete na vreme, vodokotlić možete sami očistiti uz pomoć sastojaka koje već imate u kući i neće biti potrebe za profesionalnim intervencijama.

Predstavljamo vam 10 trikova koji će odraditi posao:

1. Sirće i soda bikarbona: Otopite šoljicu sode bikarbone u sirćetu, sipajte je u vodokotlić i ostavite da odstoji preko noći. Ujutro isperite vrućom vodom za penušave rezultate.

2. Tablete za čišćenje: Tablete za čišćenje su odlične jer se mogu ostaviti preko noći da odrade svoj posao. Samo pazite da kupite one koje ne menjaju boju WC šolje.

3. Magične maramice: Ovo je izvrstan izbor jer je tako svestran, ne samo da će ukloniti mrlje i tragove sa samog vodokotlića, već može ukloniti i rđu u vašoj WC šolji. Magične maramice možete kupiti u bilo kojoj prodavnici.

4. Deterdžent i sirće: Ovo je još jedna sjajna kombinacija koja izvrsno čisti vodokotlić, a uz to i ima svež miris. Pomešajte jedan deo deterdženta s tri dela sirćeta u posudi i sipajte ga u vodokotlić nakon svakog ispiranja. Ako imate posebno tvrdokorne mrlje, ostavljanje preko noći će vam pomoći. Obavezno dobro isperite vodokotlić pre ponovnog korišćenja.

5. Kondenzovano mleko: Ako se u vašem vodokotliću nakuplja kalcijum ili kamenac, rešenje je pasta od kondenzovanog mleka i sode bikarbone. Možda zvuči čudno, ali deluje. Samo pomešajte jedan deo kondenzovanog mleka s tri dela sode bikarbone kako biste dobili gustu pastu. Nanesite ga preko mrlja i ostavite dva sata, a zatim izribajte četkom. Mleko će reagovati na kamenac u vašem vodokotliću, uklanjajući ga na bezbedan način, bez uključivanja jakih hemikalija. Najbolji deo ove metode je što pastu možete koristiti i na svim drugim delovima vašeg kupatila i WC-a gde su kalcijum ili rđa problem.

6. Otpušivač za WC: Ova alatka je najočiglednije rešenje za prljavi vodokotlić, ako uopšte imate stajaće vode, onda ga uronite. Možete čak koristiti i neke od svojih domaćih pasta i rastvora s otpušivačem za efikasno čišćenje. Samo zapamtite da ova alatka nije efikasna na stvarima poput mrlja od rđe.

7. Izbeljivač i soda bikarbona: Koristite oprezno kako ne biste promenili boju vodokotlića ili WC šolje. Pomešajte dve kašike izbeljivača s jednom šoljicom sode bikarbone u posudi i zatim isperite nakon svake upotrebe kako bi stvari bile čiste bez upotrebe previše izbeljivača

8. Sirće i sredstvo za čišćenje WC-a: Ako je vaš vodokotlić već promenio boju, ako je na primer žut od starosti ili ima mrlje od rđe, možete ga zameniti ili pokušati da ga očistite. Možete koristiti dobro sredstvo za čišćenje. Nemojte zaboraviti da temeljno isperete.

9. Limunov sok: Ovo je još jedan zgodan savet ako vaš vodokotlić ima žute mrlje, samo prepolovite limun i njime oribajte vodokotlić kako biste uklonili svu nakupljenu prljavštinu. Limunska kiselina će vam pomoći da se rešite tih mrlja, a za sobom ostavlja sveži miris.

10. Četkica za zube: Četkica za zube izvrsna je za ribanje tvrdokornih mrlja koje su za sobom ostavile vaše domaće paste. Samo nakvasite četkicu i nanesite pastu, a zatim njome pređite sva teško dostupna mjesta.

