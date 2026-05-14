Ne stavljajte ga u korpu ako vidite ovo: Detalj na paradajzu koji otkriva da je pun otrova

Pun otrova ili je iz bašte? Pogledajte koru paradajza pre nego što ga stavite u korpu. Naučite trik koji koriste iskusni baštovani.

Paradajz koji izgleda kao sa reklame često je pun otrova, a ne hranljivih sastojaka. Mnogo se priča o organskoj hrani i neprskanom povrću, ali retko ko zna kako da na pijaci ili u prodavnici brzo proveri da li plod krije ostatke pesticida.

Paradajz botanički spada u voće i prilično ga je teško očuvati tokom zime u prirodnim uslovima. Ipak, već krajem zime i početkom proleća police su prepune sjajnih, crvenih plodova. Takav paradajz dolazi iz staklenika gde se ubrzava rast, a hemija radi posao koji bi inače obavili sunce i zemlja.

Kako da prepoznate paradajz sa pesticidima na prvi pogled

Da biste utvrdili da li povrće ima ostatke pesticida, najbolje je da plod presečete na pola i pogledate unutrašnjost. Prskan paradajz obično ima žućkaste pruge i tvrd, beličasto-žuti deo u sredini oko peteljke. Meso treba da bude ravnomerno crveno i sočno, bez tvrdih ostrva.

Obratite pažnju i na spoljašnjost.

Ako svi plodovi u gajbi izgledaju kao klonovi, iste veličine i identičnog sjaja, najverovatnije nisu prirodni. Priroda ne pravi savršene kopije.

Detalji koji odaju da paradajz nije pun otrova

Domaći, neprskan plod retko će biti besprekoran. Često ima sitne mane koje su zapravo dobar znak. Evo na šta da obratite pažnju:

blage brazde i pukotinice oko peteljke

braon ili sivkaste šare na kori

plodovi različite veličine i oblika u istoj kutiji

izražen miris paradajza već pri dodiru lista

matiranija, a ne staklasto sjajna kora

Izbegavajte upakovane plodove u plastičnim folijama. Oni gotovo po pravilu dolaze iz proizvodnje gde se obilato koriste pesticidi i sredstva za produženje trajnosti.

Kako izgleda paradajz koji je pun otrova

Paradajz koji je pun otrova deluje neprirodno. Tvrd je na dodir čak i kada je zreo, dugo stoji bez znakova kvarenja i ima slabo izražen miris.

Kada ga presečete, semenke su često bledožute i kao da plivaju u providnoj tečnosti, umesto u gustoj, crvenoj sredini.

Da li je paradajz iz staklenika uvek loš

Nije svaki paradajz iz staklenika automatski sumnjiv. Mnogi domaćini gaje plodove u plastenicima bez prskanja, ali se prepoznaju po tome što kupcima ne nude paradajz u januaru. Sezona pravog paradajza kod nas traje od juna do oktobra. Sve van tog perioda zaslužuje dodatnu sumnju.

Prema podacima organizacije Environmental Working Group, paradajz se redovno nalazi na listi povrća sa značajnim tragovima pesticida, pa istraživanje o uticaju ostataka pesticida iz povrća i voća na zdravlje ukazuje da ispiranje i guljenje mogu značajno smanjiti izloženost.

Ako sumnjate da je plod tretiran, potopite ga 15 minuta u vodu sa sodom bikarbonom.

Jednostavan trik za pijacu

Pre kupovine zagrebite nokat preko peteljke. Pravi, domaći paradajz odmah pušta jak, karakterističan miris paradajzove stabljike. Bezmirisni plod je skoro uvek znak da je rastao u uslovima gde je hemija zamenila prirodu.

Koji vam je trik za prepoznavanje pravog paradajza prošao test, a koji je bio promašaj? Podelite svoje iskustvo u komentarima.

Da li ispiranje paradajza uklanja pesticide

Ispiranje pod mlazom vode i potapanje u rastvor sode bikarbone uklanja deo površinskih ostataka, ali ne i hemikalije koje su prodrle u plod.

Da li je paradajz sa peteljkom svežiji

Jeste, zelena i čvrsta peteljka znak je da je plod tek ubran. Suva i tamna peteljka pokazuje da paradajz stoji već danima.

Da li je crveniji paradajz uvek zdraviji

Ne mora da znači, jer se boja često postiže veštačkim dozrevanjem. Bitnija je čvrstina, miris i ravnomerna boja preseka iznutra.

