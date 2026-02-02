Ne treba vam majstor: 3 neverovatna trika otčepiće svaki odvod u sekundi

Ova 3 neverovatna trika veoma su efikasna. Majstor vam nije potreban. Ovako možete otčepiti svaki odvod kao od šale.

Mnoge od ovih tehnika otčepiće svaki odvod, a mogu se primeniti i na kupatilo i na kuhinju.

Sledeće metode su isprobane i nijedna od njih ne sadrži otrovne hemikalije, što je odlično, jer ćete i novac uštedeti.

1. Kipuća voda

Ovo iznenađujuće dobro funkcioniše posebno sa zastojima u odvodu zbog prljavštine od sapuna. Kipuća voda je najefikasnija kada postoji spori odvod i nema mnogo mlake vode koja već stoji u sudoperi.

Napunite čajnik ili veliki lonac vodom i pustite da provri. Sipajte vodu u odvod u tri ili četiri različite faze. Ako će ova metoda funkcionisati, rezultati će biti prilično brzi.

2. Soda i sirće

Ovo je stara metoda otčepljivanja odvoda koja se pokazala veoma efikasnom kada je reč o lavabou u kupatilu. Jednostavno pomešajte 1/3 šolje sode bikarbone sa 1/3 šolje sirćeta u mernoj šolji.

Ova smesa će odmah početi da šišti i treba je odmah sipati u svaki odvod. Akcija penušanja je ono što pomaže u uklanjanju dlačica i prljavštine veoma efikasno. Ostavite da odstoji oko sat vremena, a zatim ga isperite toplom vodom, prenosi Happyhiller.

3. Soda bikarbona i so

Još jedna efikasna kombinacija je soda bikarbona i so. Pomešajte 1/2 šolje od svake svake i sipajte smesu u odvod.

Sačekajte petnaestak minuta, a zatim sipajte ključalu vodu u odvod. Sve tri komponente stvaraju prilično agresivnu hemijsku reakciju i mogu deblokirati neke od težih zaustavljanja umivaonika u kupatilu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com