Nećete nikad imati miran san sve dok u spavaćoj sobi imate ovu boju

Određen raspored stvari u spavaćoj sobi je bitan za dobar san.

Očuvanje mira i udobnosti u spavaćoj sobi ključno je za kvalitetan san i opšte blagostanje. Dizajneri enterijera ističu važnost odabira boja koje stvaraju prijatan ambijent, dok istovremeno izbegavaju one koje mogu stvoriti osećaj hladnoće i nemira. Ovo je važno jer spavaća soba predstavlja prostor u kojem provodimo značajan deo vremena, posebno kada je reč o odmoru i opuštanju za dobar san. Iako ne postoji univerzalni recept za boje koje bi trebalo koristiti, postoji nekoliko nijansi koje bi trebalo izbegavati, a stručnjaci ističu i zašto.

Kejt Dafi, stručnjak za dizajn enterijera, naglašava važnost pravilnog odabira boja u spavaćoj sobi. Pre svega, treba imati na umu željeni osećaj koji želite postići – smirenost i opuštanje su često prioriteti. U tom kontekstu, izbegavajte hladne tonove poput sive i bele sa hladnim podtonovima koji mogu doneti osećaj depresivnosti. Umesto toga, birajte tople nijanse sa neutralnim ili toplim podtonovima kako biste stvorili mirnu atmosferu.

Jarkožute, roze i zelene boje mogu dodati živost spavaćoj sobi, ali je važno izbegavati njihovo prekomerno korišćenje na zidovima, jer mogu pojačati efekat svetlosti i izazvati nemir. Umesto toga, ove boje se preporučuju za ukrase i dekorativne elemente.

Crvena boja, iako romantična, može stvoriti osećaj opreza koji otežava opuštanje i san. Takođe, dokazano je da crvena boja povećava apetit, što može biti nepovoljno za spavanje.

Ako već imate zidove obojene ovim bojama, postoji nekoliko strategija za njihovo ublažavanje. To može uključivati postavljanje većih komada nameštaja ispred zida ili dodavanje dekorativnih elemenata poput ogledala ili slika kako bi se preusmerila pažnja. Takođe, promena osvetljenja može uticati na percepciju boje.

U suštini, važno je da se pridržavate sopstvenog ukusa i osećaja udobnosti prilikom uređenja spavaće sobe, uzimajući u obzir preporuke stručnjaka kako biste stvorili harmoničan i opuštajući prostor za odmor i dobar san.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com